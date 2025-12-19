ChatGPT ha 8 personalità diverse: quale usare per ogni situazione

Lo stile predefinito di ChatGPT non sempre centra il bersaglio. Può risultare troppo informale quando serve un tono professionale, o troppo formale quando serve solo una risposta secca. In alcuni casi sarebbe utile se saltasse le spiegazioni lunghe e andasse dritto al sodo, in altri servirebbe un po’ di personalità invece del tono neutro standard. La buona notizia è che ora è possibile modificare questo aspetto, e non è difficile.

Grazie agli ultimi aggiornamenti, è possibile personalizzare ChatGPT scegliendo tra otto personalità predefinite che vanno da Professionale a Cinico. Oppure si possono scrivere istruzioni personalizzate che dicono all’intelligenza artificiale esattamente come deve rispondere.

Entrambi i metodi sono semplici, e si applicano automaticamente a tutte le conversazioni future. Una volta impostati, ChatGPT si comporterà nel modo che si preferisce senza doverlo ricordare ogni volta.

Le 8 personalità disponibili (e quando usarle)

ChatGPT offre otto personalità predefinite, ciascuna progettata per situazioni diverse. Ogni personalità cambia come ChatGPT comunica senza influire sull’accuratezza delle informazioni. I fatti rimangono gli stessi, cambia solo il modo in cui vengono presentati.

1. Professionale

Dà risposte formali e appropriate al contesto lavorativo, usa un linguaggio curato e una struttura chiara. È ideale per email di lavoro che devono suonare professionali, relazioni e documenti aziendali, corrispondenza con superiori o clienti, presentazioni formali.

È da evitare invece, per fare brainstorming creativo o si vuole un tono più rilassato. La modalità professionale può risultare rigida per conversazioni casuali.

2. Amichevole

È caloroso, usa un linguaggio informale, con un tono conversazionale ma competente. È ideale per domande quotidiane, imparare cose nuove in modo rilassato; brainstorming informale; conversazioni dove non serve la formalità. Da evitare per i documenti professionali o situazioni dove la formalità invece, è importante. Insomma, per le email al capo, meglio di no…

3. Schietto

È diretto, concreto, senza essere eccessivamente cortese. È ideale per quando si ha fretta, situazioni dove serve chiarezza brutale, feedback onesti e decisioni importanti. Da evitare per le situazioni emotivamente delicate o quando si sta imparando qualcosa di nuovo e potrebbero servire spiegazioni più gentili.

4. Eccentrico

È dotato di umorismo, creatività, dà risposte che non suonano generate da un bot. È ideale per progetti creativi, quando il lavoro è noioso e si vuole alleggerire, brainstorming dove servono idee fuori dagli schemi, conversazioni dove un tocco di umorismo non guasta. Da evitare per la documentazione tecnica, e le situazioni dove l’umorismo sarebbe inappropriato.

5. Efficiente

È conciso, diretto, non dà spiegazioni superflue. È ideale per liste rapide di cose da fare, quando si va di fretta, risposte brevi senza contesto extra, situazioni dove ogni parola in più è sprecata. Da evitare quando si sta imparando qualcosa di nuovo e le spiegazioni dettagliate sono importanti. L’efficienza a volte sacrifica chiarezza.

6. Nerd

Abbonda con i dettagli tecnici, dà spiegazioni entusiastiche e usa una terminologia specializzata. È ideale per argomenti complessi che si vogliono approfondire, programmazione e temi tecnici, quando servono più dettagli possibili, discussioni dove la precisione tecnica conta. Da evitare per le spiegazioni semplici per principianti. La modalità nerd non è indicata chi non ha un background tecnico.

7. Cinico

Ha un tono scettico, sarcastico, mette in discussione assunzioni, prospettive critiche. È ideale per analizzare idee da punti di vista alternativi, identificare potenziali problemi, quando serve qualcuno che faccia la parte dell’avvocato del diavolo, situazioni dove lo scetticismo è utile. Da evitare quando serve un supporto positivo invece che la critica.

Come cambiare la personalità di ChatGPT

Metodo 1: Usare le personalità predefinite

Il modo più rapido per cambiare come ChatGPT parla, è usare le personalità predefinite. Ecco, come si fa:

Cliccare sull’icona del proprio profilo nell’angolo in basso a sinistra dell’interfaccia.

Selezionare “Personalizzazione” dal menu che appare.

Cercare il menu a tendina denominato “Stile e tono di base”.

Scegliete tra le opzioni: Professionale, Amichevole, Schietto, Eccentrico, Efficiente, Nerd, Cinico.

Si vedrà apparire un popup verde che conferma le modifiche. E basta. ChatGPT userà quel tono in tutte le conversazioni future fino a quando non si cambierà di nuovo. Non serve ripetere le istruzioni ogni volta.

Metodo 2: Istruzioni personalizzate per il controllo totale

Se le opzioni predefinite non corrispondono esattamente a quello che si vuole, le istruzioni personalizzate permettono di descrivere esattamente come ChatGPT dovrebbe rispondere. Appena sotto la sezione “Stile e tono di base” c’è un campo di testo chiamato “Istruzioni personalizzate”. Lì è possibile specificare informazioni su di se stessi e come si usa ChatGPT, il tono preferito delle risposte, la lunghezza ideale delle risposte, il ormato desiderato e qualsiasi altra preferenza specifica.

Ad esempio, per le risposte concise: Sii colloquiale ma evita di perderti in chiacchiere. Mantieni le risposte entro i tre paragrafi a meno che non chieda maggiori dettagli. Usa esempi quando spieghi concetti. , oppure per il brainstorming creativo: Sii creativo e proponi idee fuori dagli schemi. Non autocensurarti né puntare alla perfezione, privilegia la quantità rispetto alla qualità. L’obiettivo è esplorare il maggior numero possibile di direzioni creative. Aggiungi contesto solo se richiesto.

Una volta scritte le istruzioni personalizzate, cliccare su “Salva”. ChatGPT applicherà queste istruzioni a ogni nuova conversazione automaticamente.

Metodo 3: Combinare personalità e istruzioni personalizzate

Questa è la strategia migliore, anche se poche persone la usano. È possibile combinare una personalità predefinita e delle istruzioni personalizzate per ottenere risposte davvero su misura. La personalità predefinita serve a definire lo stile generale delle risposte, ad esempio più formale, più colloquiale o più tecnico, mentre le istruzioni personalizzate permettono di specificare preferenze precise, come il tipo di esempi da usare o cosa evitare.

Esempi di combinazioni efficaci

Professionale + Istruzioni anti-gergo:

Personalità: Professionale

Istruzione personalizzata: Evita il gergo aziendale e spiega concetti tecnici in modo semplice

Efficiente + Struttura chiara:

Personalità: Efficiente

Istruzione personalizzata: Usa elenchi puntati quando possibile. Mai più di tre paragrafi per risposta.

Amichevole + Profondità tecnica:

Personalità: Amichevole

Istruzione personalizzata: Sii conversazionale ma non sacrificare i dettagli tecnici. Spiega la terminologia specializzata quando la usi.

Eccentrico + Concretezza:

Personalità: Eccentrico

Istruzione personalizzata: Usa un tono umoristico, ma fornisci sempre consigli concreti e attuabili. Non solo intrattenimento.

Il vantaggio della combinazione

Le personalità predefinite da sole possono essere troppo generiche. Le istruzioni personalizzate da sole richiedono di specificare tutto. Insieme, le due cose lavorano su piani diversi e si completano a vicenda.