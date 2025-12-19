ChatGPT su Android: in arrivo scorciatoie per le chat preferite?

OpenAI sa che molti utenti hanno conversazioni ricorrenti, ecco perché sta testando una funzione per rendere l’accesso a quelle chat molto più veloce su Android: le scorciatoie nella schermata iniziale. Esattamente come i collegamenti ai siti web nel browser, ma per conversazioni specifiche di ChatGPT.

ChatGPT su Android: accesso diretto alle chat dalla schermata iniziale

Già adesso è possibile aggiungere conversazioni ai preferiti nell’app o nell’interfaccia web, ma si deve comunque aprire ChatGPT, navigare fino alla sezione delle chat salvate, e cercare quella che serve. Con la nuova funzione, invece, si potrà avviare una conversazione specifica direttamente dalla schermata iniziale del telefono. Un tap e si è dentro, senza passare dal menu principale.

Nella versione 1.2025.350 dell’app ChatGPT per Android è apparsa una nuova opzione “Aggiungi alla schermata iniziale” accessibile tramite il pulsante con i tre puntini in ogni chat. Basta toccare l’opzione e il collegamento viene aggiunto alla home funziona come qualsiasi altra scorciatoia. Il collegamento prende automaticamente il nome dal titolo della chat, senza possibilità di modificarlo al momento.

Non sembra esserci un limite al numero di scorciatoie che è possibile creare. Si possono tenere sulla home tutte le chat che si usano regolarmente, quella per il lavoro, quella per le ricette, ecc.; e passare da una all’altra senza passaggi intermedi.

Non si deve nemmeno aprire l’app di ChatGPT prima di avviare la chat tramite il collegamento. Il tap sulla scorciatoia lancia direttamente quella conversazione.

Non ancora disponibile per tutti

La funzione non è ancora disponibile per tutti. Probabilmente OpenAI sta testando la stabilità prima di distribuirla a un numero maggiore di utenti. E adesso tocca a Gemini rilanciare. Ogni volta che ChatGPT introduce una funzione utile, Google deve decidere se copiarla o fingere di non averla vista.