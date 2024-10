ChatGPT: arriva l'app su Windows per gli utenti a pagamento

OpenAI ha appena annunciato il rilascio di un’applicazione dedicata a Windows per ChatGPT, il suo popolare chatbot basato sull’intelligenza artificiale. Questa versione iniziale, attualmente accessibile solo agli utenti di ChatGPT Plus, Team, Enterprise ed Edu, è un primo passo verso un’esperienza più completa che verrà offerta nel corso dell’anno.

ChatGPT ha una nuova app desktop per Windows: nuove funzionalità e accesso al modello più avanzato

L’app per Windows introduce alcune interessanti novità, tra cui la possibilità di chattare su file e foto, offrendo agli utenti un modo più interattivo e versatile di interagire con ChatGPT. Inoltre, l’app garantisce l’accesso a OpenAI o1-preview, il modello più recente e avanzato dell’azienda, che promette prestazioni ancora migliori in termini di intelligenza e capacità di elaborazione del linguaggio naturale.

I limiti dell’app di ChatGPT per Windows

Nonostante i vantaggi offerti, l’app ChatGPT per Windows presenta attualmente alcune limitazioni rispetto ad altri client. Ad esempio, non supporta ancora le funzionalità vocali, compresa la modalità vocale avanzata, e alcune integrazioni con il GPT Store di OpenAI non sono ancora operative. Tuttavia, ci si aspetta che queste carenze vengano affrontate e risolte nelle versioni future, man mano che OpenAI continua a perfezionare e migliorare l’applicazione.

Integrazione con altre app e accesso a DALL-E 3

Una delle caratteristiche più interessanti dell’app ChatGPT per Windows è la sua capacità di ridursi a una piccola finestra “companion” che può essere posizionata accanto ad altre applicazioni mentre si lavora, consentendo un accesso rapido e conveniente alle funzionalità del chatbot AI. Inoltre, gli utenti possono caricare file e foto direttamente nell’app, permettendo a ChatGPT di riassumere documenti e persino di creare immagini utilizzando il potente generatore di immagini DALL-E 3 di OpenAI.