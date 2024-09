ChatGPT Plus: arriva la modalità vocale avanzata in 50 lingue

La modalità vocale avanzata di OpenAI, una delle funzioni più attese dell’evento Spring Launch di OpenAI, è finalmente uscita dalla fase alpha ed è disponibile per tutti gli utenti di ChatGPT Plus e Team.

OpenAI ha annunciato l’inizio del roll-out della modalità vocale avanzata per gli utenti di ChatGPT Plus e Team, che offrirà un assistente vocale più intelligente, in grado di comprendere quando l’utente lo interrompe e di adattare le risposte al tono emotivo. Il lancio prevede anche cinque nuove voci: Arbor, Maple, Sol, Spruce e Vale, disponibili sia nella modalità vocale standard che in quella avanzata.

OpenAI ha dichiarato che il rollout per gli utenti di ChatGPT Plus e Team sarà graduale, mentre il rollout per i livelli Enterprise ed Edu avverrà la prossima settimana. Gli utenti sapranno se hanno ottenuto l’accesso grazie a un messaggio pop-up accanto all’opzione Voice Mode nell’interfaccia di ChatGPT.

Sfortunatamente, come si legge anche nelle FAQ di OpenAI, la modalità vocale avanzata non è attualmente disponibile nell’Unione Europea, nel Regno Unito, in Svizzera, Islanda, Norvegia e Liechtenstein.

Dal rilascio della versione alpha a luglio, OpenAI ha apportato delle migliorie alla modalità vocale avanzata, migliorando gli accenti nelle lingue straniere, la velocità e la fluidità della conversazione. La modalità vocale avanzata ha anche un aspetto diverso, ora rappresentato da una sfera blu animata.

Advanced Voice is rolling out to all Plus and Team users in the ChatGPT app over the course of the week.

While you’ve been patiently waiting, we’ve added Custom Instructions, Memory, five new voices, and improved accents.

It can also say “Sorry I’m late” in over 50 languages. pic.twitter.com/APOqqhXtDg

— OpenAI (@OpenAI) September 24, 2024