ChatGPT Atlas, primi aggiornamenti per il browser di OpenAI

Lanciato solo un paio di giorni fa, ChatGPT Atlas riceverà presto aggiornamenti che introdurranno novità importanti. È il browser sviluppato da OpenAI, proposto con l’obiettivo non dichiarato di sfidare Chrome facendo leva sui vantaggi offerti dall’intelligenza artificiale. A far riferimento ai prossimi update è uno dei membri del team al lavoro sul progetto.

Novità in arrivo per il browser ChatGPT Atlas

Adam Fry ha reso noto in un post su X che la squadra ha già ricevuto molti feedback, scegliendo di adottare un approccio aperto per quanto riguarda le funzionalità in arrivo. Non si tratta di una vera e propria roadmap, ma ha confermato che entro qualche settimana gli utenti riceveranno fix per alcuni dei problemi emersi e caratteristiche inedite. Ecco l’elenco.

Ci sono anche funzionalità come il supporto ai profili multipli e ai gruppi di schede, immancabili in un browser moderno. Si aggiunge poi un ad blocker integrato che sarà però disabilitato di default (opt-in). Queste potrebbero richiedere più tempo. Miglioreranno poi l’integrazione con Google Drive e con la versione cloud di Excel.

Ricordiamo che ChatGPT Atlas è al momento disponibile per il download solo in versione macOS. Quelle per Windows, Android e iOS arriveranno più avanti. Può essere scaricato direttamente dal sito ufficiale di OpenAI.

L’AI di ChatGPT per rovesciare il trono di Chrome

Penetrare in un mercato come quello dei browser non sarà cosa semplice. Google detiene ormai da lungo tempo la fetta più grande di market share con Chrome, sia in ambito desktop sia su mobile.