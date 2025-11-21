ChatGPT Atlas con schede verticali stile Arc e ricerca di Google

ChatGPT Atlas sta crescendo, e lo fa copiando le idee migliori di chi è arrivato prima. OpenAI ha appena aggiornato il suo browser AI con schede verticali che lo fanno sembrare Arc, il browser cult amato dai designer e dai nerd che pensano che le tab orizzontali siano preistoria. Onestamente non c’è nulla di male. Arc ha rivoluzionato il modo in cui pensiamo alla gestione delle schede, quindi perché non prendere spunto?

Su ChatGPT Atlas arrivano le schede verticali e il motore di ricerca di Google

Ora, invece di aprire una nuova tab nella parte superiore del browser come fanno tutti i browser dal 1995, si può modificare lo stile delle schede per accedervi dalla barra laterale sinistra. È possibile ridimensionare la sidebar e riordinare le schede trascinandole, proprio come su Arc. La barra laterale di Atlas non è ancora completa come quella di Arc la barra degli indirizzi rimane nella parte superiore dello schermo invece che integrata nella sidebar, ma è un inizio.

La novità più importante, però, è un’altra. Ora si può impostare Google come motore di ricerca predefinito. E ha perfettamente senso. Prima, Atlas presentava circa 10 fonti pertinenti trovate sul web, con un link ai risultati di Google nell’angolo in alto a destra come se fosse un ripensamento. Adesso si può andare direttamente su Google se si preferisce.

Altre migliorie sparse

OpenAI ha aggiunto anche altre funzioni interessanti. Ora è possibile selezionare e trascinare più schede tenendo premuto Comando o Maiusc e cliccando, il che è comodo quando si hanno 50 tab aperte e si vogliono organizzare senza impazzire. È possibile importare le estensioni dal proprio browser esistente durante il download di Atlas, anche se questa funzione non è ancora disponibile per chi ha già installato il browser, presumibilmente arriverà in un aggiornamento futuro quando OpenAI avrà risolto i bug.

L’interfaccia dei download è stata migliorata, perciò scaricare file da Atlas dovrebbe essere meno confusionario. E c’è il supporto per le chiavi di accesso iCloud Keychain, che è importante se si vive nell’ecosistema Apple per sincronizzare le password automaticamente senza dover usare gestori di password di terze parti.

La competizione dei browser AI si fa seria

ChatGPT Atlas è stato lanciato su macOS il mese scorso, posizionandosi come il mercato dei browser AI inizia ad essere affollato. Ci sono Comet di Perplexity, l’estensione Gemini di Google su Chrome, e ora Atlas che prova a distinguersi imitando Arc mentre integra ChatGPT in ogni aspetto della navigazione.

Con Atlas, è possibile inserire un URL o digitare una domanda e ChatGPT fornirà una risposta. L’idea è che il browser non sia solo un modo per visitare siti web, ma un assistente che aiuta a trovare informazioni, sintetizzare contenuti e navigare il web in modo più efficiente. In teoria.

Come attivare le schede verticali

Per provare le schede verticali su ChatGPT Atlas basta fare clic con il tasto destro del mouse all’interno della barra degli indirizzi, passare con il mouse su “Stile scheda”, e quindi selezionare “Schede verticali”. È nascosto in un menu contestuale invece che nelle impostazioni principali, quindi molti utenti probabilmente non scopriranno mai questa funzione a meno che non leggano guide o changelog.

L’adozione delle schede verticali da parte di Atlas è importante, perché conferma che il design di Arc non è solo una moda per hipster tecnologici, ma un’idea migliore per gestire decine di tab aperte contemporaneamente. Le schede orizzontali vanno bene fino a quando se ne hanno una decina, poi diventano illeggibili minuscole icone compresse che non si riesce più a distinguere. Le schede verticali risolvono questo problema sfruttando lo spazio verticale dello schermo, che sui monitor moderni è abbondante.

Se altri browser mainstream iniziassero ad adottare le schede verticali come opzione, potremmo vedere un vero cambiamento nel modo in cui i browser vengono progettati.