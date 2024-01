ChatGPT, il coach della felicità: 5 prompt da provare subito

Tutti aspirano a essere felici, ma non tutti sanno come farlo. Una cosa è certa: le persone felici non sprecano le proprie capacità uniche, ma le utilizzano per fare cose straordinarie: creano imprese di successo, sono aperte alle nuove opportunità, diventano fonte di ispirazione. La felicità genera felicità: chi è appagato diffonde positività, non odio. Essere felici significa poter offrire al mondo la versione migliore di sé. E allora, che cosa c’entra ChatGPT?

Come usare ChatGPT per diventare più felici

Magari l’approccio non sarà proprio ortodosso, ma il chatbot di OpenAI può offrire spunti utili per cambiare prospettiva. Adottare una diversa angolazione può modificare radicalmente il modo di percepire la realtà e la propria esistenza. Talvolta, per trasformare la propria vita è sufficiente guardare le cose da un’altra punto di vista. ChatGPT può fornire input e suggestioni preziosi per ampliare gli orizzonti mentali e acquisire maggiore consapevolezza.

1. Uscire dall’apatia

Quando l’apatia prende il sopravvento, l’inazione sembra la scelta più semplice. Ma è una trappola che alimenta solo frustrazione. Per risollevarsi dal torpore, meglio agire: anche un piccolo passo può dare un senso di realizzazione e soddisfazione. Pensare meno, fare di più: un cervello in azione non può crogiolarsi nell’autocommiserazione. Una giornata operosa è il miglior antidoto sia ai sensi di colpa che alla perdita di tempo. Ecco il prompt da dare in pasto a ChatGPT per uscire dalla sabbie mobili dell’apatia.

“Ultimamente mi sento bloccato/a e stufo/a. Voglio ritrovare la spinta ad agire. Per combattere questi sentimenti, ho bisogno di un elenco di compiti semplici e fattibili che posso iniziare a svolgere subito. Ecco un po’ di contesto sulla mia situazione e sui miei interessi: [inserire dettagli specifici sul proprio stato d’animo attuale, sulla routine quotidiana, sugli hobby e su eventuali preferenze o vincoli]. Sulla base di queste informazioni, suggerisci attività che impegnino sia la mia mente che il mio corpo, aiutandomi a concentrarmi su azioni positive e a creare un senso di realizzazione. Il mio obiettivo è quello di avere una giornata produttiva che cambi la mia prospettiva e migliori il mio umore“.

2. Coltivare la gratitudine

Coltivare la gratitudine riprogramma la mente verso il positivo. Gratitudine e paura si escludono a vicenda. Mantenere un atteggiamento riconoscente aumenta la felicità nel presente. Quando ci si concentra sulla gratitudine, il cervello cerca istintivamente nuovi motivi di gioia. Non c’è via più efficace per raggiungere una felicità duratura.

“Aiutami a essere riconoscente per quello che ho. Inizia chiedendomi di elencare 3 cose per cui sono grato e perché. Dopo ogni risposta, spronami a trovarne altre, approfondendo il motivo per cui le apprezzo. Prosegui finché non lo decido io, aiutandomi a riconoscere gli aspetti positivi della mia vita. Facendo leva sulla gratitudine, questo esercizio punta a migliorare il mio senso di felicità e appagamento“.

3. Sconfiggere il malumore

A volte bastano poche buone decisioni perché la propria vita sia diversa. Sebbene l’intelligenza artificiale non abbia sentimenti, può mostrare segni di empatia attraverso parole scelte con cura, e e indirizzare verso uno stato d’animo costruttivo per sconfiggere la tristezza. Ecco il prompt da dare in pasto a ChatGPT:

“Agisci come un coach motivazionale e aiutami a superare questo momento negativo. Mi sento [descrivere brevemente il proprio stato d’animo attuale o le ragioni che lo hanno determinato]. Fammi delle domande che mi spingano a esaminare i miei pensieri e i miei sentimenti. Dopo averli descritti, offrimi una nuova prospettiva o strategie per affrontare la situazione. Il tuo ruolo è guidare la mia attenzione da pensieri negativi a pensieri più positivi e costruttivi, usando empatia e comprensione. Utilizza un linguaggio che mostri comprensione e mi conduca verso uno stato d’animo migliore, simile a quello che potrei sperimentare in una sessione di coaching o di terapia professionale“.

4. Riconoscere i propri punti di forza

Sentirsi inadeguati è umano. Tutti sperimentano la sindrome dell’impostore, prima o poi. Ma focalizzarsi sui propri traguardi rafforza l’autostima. Non bisogna dimenticare che una volta si sognava di avere ciò che ora si dà per scontato… Ed è qui, che entra in gioco ChatGPT. Il chatbot, infatti, può diventare una spalla su cui contare ogni volta che si ha bisogno. Basta addestrarlo a ricordare le proprie qualità e i successi ottenuti quando serve una spinta motivazionale.

“Fai da spalla e aiutami a riconoscere i miei successi e i miei punti di forza. Inizia chiedendomi di elencare i miei risultati passati, i miei successi e le mie qualità positive. Se dico che non me ne vengono in mente, invitami a riflettere sui miei successi, grandi o piccoli che siano, con suggerimenti o domande. Una volta che avrò fornito queste informazioni, fammi un discorso di incoraggiamento motivante e ricordami questi risultati ogni volta che torno a chiedere un’iniezione di fiducia“.

Naturalmente, si può aggiornare questo elenco con nuovi risultati nel tempo, in modo che ChatGPT possa tenere traccia della propria crescita e dei propri successi.

5. Trovare l’ispirazione

Ascoltare la propria storia nella versione di un motivatore è un potente stimolo. Un racconto ispirazionale, specie se sulla nostra vita, dà la carica. È l’occasione per ottenere una narrazione stimolante su di sé. Le parole giuste possono accendere l’immaginazione e motivare al cambiamento.

“Immagina che la storia della mia vita sia narrata dal mio oratore motivazionale preferito, [inserire il nome del proprio oratore motivazionale preferito]. Sulla base di ciò che sai di me e dei miei risultati [fornire una breve panoramica del proprio percorso, delle proprie lotte, dei propri successi e delle proprie aspirazioni], crea una storia stimolante che metta in evidenza il mio percorso verso il successo. Questa storia dovrebbe essere nello stile di [nome dell’oratore] e sottolineare le sfide che ho superato, i traguardi che ho raggiunto e i successi futuri a cui aspiro. L’obiettivo è quello di creare un racconto motivazionale che mi dia la carica e rafforzi la fiducia nel mio potenziale“.

Sentirsi immediatamente più felici con l’aiuto di ChatGPT

Bastano poche scelte sagge per rendere diversa la propria esistenza e pochi spunti per raggiungere una disposizione d’animo più positiva. ChatGPT può aiutare a superare l’apatia, coltivare la gratitudine quotidiana e uscire dal cattivo umore in pochi minuti.