ChatGPT, come risolvere gli errori di rete

ChatGPT ormai viene utilizzato da decine di milioni di utenti in tutto il mondo, assieme ad altri chatbot e strumenti di IA generativa. Le potenzialità di questi servizi sembrano infinite, ma basta poco per abbatterli: un semplice problema con Internet ne impedisce l’utilizzo, trattandosi di tool disponibili esclusivamente online, magari tramite canali molto particolari.

Nel caso specifico di ChatGPT, può capitare di incorrere nel messaggio “errore di rete”, il quale interrompe la conversazione e impedisce il suo utilizzo per diversi minuti. Perché viene visualizzato e come si risolve questo problema?

Come risolvere l’errore di rete su ChatGPT

In linea generale, il messaggio “errore di rete” appare quando si richiede al chatbot una risposta piuttosto lunga, specie se il prompt da noi dato in pasto a ChatGPT è complesso, ergo ricco di dettagli e informazioni per incanalare l’IA verso un output alquanto singolare. Per questo motivo, il primo accorgimento per evitare questo frustrante disguido tecnico è fare domande semplici e poi, eventualmente, procedere con quesiti follow-up per approfondire un risultato di cui già si ha una base.

Naturalmente, la seconda causa più plausibile riguarda gli errori nella connessione Internet: se è instabile o se viene persa durante la conversazione, il chatbot si ferma in quanto il dispositivo utilizzato (ovvero il client) non più sincronizzato ai server di OpenAI. Insomma, meglio assicurarsi sempre di avere una connessione Internet stabile e veloce.

Può anche capitare che il browser stesso sia il colpevole, per qualche bug, glitch o timeout della connessione. La soluzione più immediata per l’”errore di rete” è quindi la ricarica della pagina Web di ChatGPT: basta premere sul pulsante della freccia circolare e il gioco è fatto!

Infine, consigliamo di cancellare la cache del browser e i cookie tramite le Impostazioni del browser utilizzato: non bisogna escludere, del resto, che queste informazioni interne al software siano danneggiate.