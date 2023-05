ChatGPT disponibile su iOS in altri 34 paesi

OpenAI in pochi giorni ha rilanciato l’app ufficiale di ChatGPT per iOS in più località: dopo la distribuzione in 11 nazioni, tra cui Francia, Germania e Regno Unito, l’organizzazione no-profit di Sam Altman amplia la disponibilità del servizio in un totale di 34 Paesi, tra i quali però non figura l’Italia. Quando arriverà il turno del Belpaese?

ChatGPT arriva su iOS in altre località

A nemmeno una settimana dal debutto negli Stati Uniti, l’app di ChatGPT su iOS ha superato quota mezzo milione di download, e ora si appresta a diventare una delle applicazioni più scaricate in assoluto grazie all’espansione graduale nel resto del mondo. Dopo avere superato anche le app rivali Microsoft Edge e Bing negli Stati Uniti in termini di download, l’app di ChatGPT (gratuita con pubblicità) è prossima a battere nuovi record.

Quali sono le località nelle quali ora ChatGPT su iOS risulta disponibile? Ecco le nuove aggiunte: Algeria, Argentina, Azerbaigian, Bolivia, Brasile, Canada, Cile, Costa Rica, Ecuador, Estonia, Ghana, India, Iraq, Israele, Giappone, Giordania, Kazakistan, Kuwait, Libano, Lituania, Mauritania, Mauritius , Messico, Marocco, Namibia, Nauru, Oman, Pakistan, Perù, Polonia, Qatar, Slovenia, Tunisia ed Emirati Arabi Uniti.

Nel corso delle prossime settimane possiamo attenderci il debutto anche in Italia, a meno che non si presentino altri problemi come in occasione del blocco del servizio da parte del Garante della Privacy. La questione è stata risolta su browser Web, ma per l’applicazione serviranno soluzioni ad hoc dedicate al pubblico del Belpaese, non necessarie su tutte le altre versioni di ChatGPT. Pertanto, è probabile che il lancio stia avvenendo in ritardo proprio a causa della necessità di applicare modifiche specifiche per la nostra regione.