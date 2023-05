ChatGPT: l'app per iOS è disponibile in altre 11 nazioni

Da pochissimo è stata resa disponibile l’app ufficiale di ChatGPT per iOS, ma al momento del lancio era fruibile soltanto negli Stati Uniti. Da qualche ora a questa parte, però, OpenAI ha ufficialmente annunciato che il pubblico che può usufruire dell’applicazione è stato esteso e che adesso risulta accessibile da altre 11 nazioni.

L’annuncio è stato dato mediante la condivisone di un tweet pubblicato sull’account ufficiale di OpenAI. Le nazioni per le quali è stata annunciata l’estensione sono: Albania, Croazia, Francia, Germania, Irlanda, Giamaica, Corea, Nuova Zelanda, Nicaragua, Nigeria e Regno Unito.

The ChatGPT app for iOS is now available to users in 11 more countries — Albania, Croatia, France, Germany, Ireland, Jamaica, Korea, New Zealand, Nicaragua, Nigeria, and the UK. More to come soon!

— OpenAI (@OpenAI) May 24, 2023