OpenAI annuncia ChatGPT per iOS

OpenAI ha annunciato la disponibilità di ChatGPT per iOS. L’app permette quindi di accedere al popolare chatbot da iPhone e iPad, ma inizialmente solo negli Stati Uniti. L’azienda guidata da Sam Altman ha promesso l’arrivo della versione Android e l’espansione in altri paesi nelle prossime settimane.

ChatGPT per iOS: sincronizzazione e comandi vocali

In seguito al lancio pubblico di ChatGPT sono apparse sugli store numerose app fasulle, molte delle quali promettevano l’accesso al servizio tramite abbonamento. Ora è finalmente possibile scaricare la versione ufficiale di OpenAI. ChatGPT per iOS è gratuita senza pubblicità e può essere installata su iPhone e iPad.

L’app supporta le stesse funzionalità della versione web, quindi permette di ottenere risposte su qualsiasi argomento, ma non può sostituire il motore di ricerca (Google è quello predefinito di Safari) in quanto non è supportato l’accesso ad Internet (e nemmeno i plugin). Potrebbe essere invece una valida alternativa a Siri per l’esecuzione di alcune attività.

La versione per iOS supporta la sincronizzazione della cronologia, quindi è possibile riprendere la conversazione su un altro dispositivo, ovviamente usando lo stesso account. OpenAI ha inoltre integrato Whisper, il sistema di riconoscimento vocale che consente di usare la voce per effettuare una richiesta. Gli abbonati a ChatGPT Plus possono sfruttare le capacità del modello GPT-4 e ricevere risposte più rapide.

All’avvio viene evidenziato che le informazioni fornite potrebbero essere sbagliate e che le conversazioni sono utilizzate (in forma anonima) per migliorare la tecnologia. L’elaborazione avviene sui server di OpenAI, quindi è necessaria la connessione ad Internet. Come detto, l’app è al momento disponibile solo negli Stati Uniti.