ChatGPT down: cosa succede al servizio di OpenAI? (update)

ChatGPT e gli altri servizi di OpenAI stanno facendo registrare un down. A testimoniarlo sono le tante segnalazioni inviate dagli utenti attraverso il portale Downdetector, come sempre accade principale fonte di riferimento in questi casi. Il picco dei feedback è stato registrato poco prima delle ore 13:00 di oggi, giovedì 23 gennaio 2025, con migliaia di feedback.

Il down di ChatGPT e delle API di OpenAI

Una conferma del problema è arrivata nel giro di pochi minuti anche dalla dashboard ufficiale, dove si legge di un elevato tasso di errori per ChatGPT e le API . La nota di OpenAI è stata poi aggiornata per affermare di aver già implementato un fix correttivo e di essere al lavoro per monitorarne i risultati.

Nel frattempo, il chatbot è irraggiungibile sia dalla sua interfaccia desktop (l’errore mostrato è quello qui sotto, Bad gateway ) sia dall’applicazione mobile dedicata.

Non è la prima volta che accade. L’ultimo down prolungato risale alla fine dello scorso anno, più precisamente al 26 dicembre 2024, quando un malfunzionamento dei sistemi gestiti da OpenAI ha interrotto l’operatività di ChatGPT, delle API e di Sora. La responsabilità è stata attribuita a un upstream provider.

Non poteva mancare l’hashtag #chatgptdown a catalizzare l’attenzione sui social con post dedicati.

Aggiornamento (23/01/2025, 13.47): il problema non risulta ancora risolto, anche secondo la dashboard ufficiale. Da un breve test è sembrato impossibile interagire con il chatbot da interfaccia desktop, mentre l’applicazione mobile funziona correttamente, senza errori, blocchi o rallentamenti.

Aggiornamento (23/01/2025, 13.49): OpenAI comunica di aver risolto definitivamente il problema. Come scritto poco fa, ChstGPT non sembra comunque ancora accessibile all’indirizzo chatgpt.com. Con tutta probabilità, servirà attendere ancora perché torni a funzionare.

Aggiornamento (23/01/2025, 13.53): ora il messaggio di errore mostrato dal sito del chatbot è diverso, 503 Service Temporarily Unavailable . È in fase di ripristino. Il numero dei feedback raccolti da Downdetector è in forte diminuzione.

… in aggiornamento