ChatGPT Go, OpenAI lancia abbonamento economico (con ads)

OpenAI ha lanciato ChatGPT Go, un abbonamento a 8 dollari al mese che si posiziona esattamente a metà strada tra il piano gratuito e l’abbonamento Plus da 20 dollari. È la classica strategia di pricing a tre livelli: offrire una versione gratuita limitata, una premium costosa e una intermedia che sembra il compromesso perfetto. E a quanto pare funziona. Secondo OpenAI, c’è stata una forte adozione nei 170 paesi dove Go era già disponibile prima del lancio globale.

Inizialmente, ChatGPT Go era stato rilasciato in India ad agosto, un mercato dove 8 dollari al mese sono più accessibili di 20 per molti utenti.

Nuovo piano ChatGPT Go a 8 dollari al mese, in arrivo la pubblicità

Il piano è pensato per chi vuole più accesso a GPT-5.2 Instant senza spendere 20 dollari al mese. Gli utenti gratuiti sono limitati a 10 messaggi con GPT-5.2 ogni cinque ore, dopodiché la chat passa automaticamente alla versione “mini” del modello. Gli abbonati Plus hanno 160 messaggi ogni tre ore.

OpenAI ha la strana abitudine di non fornire cifre precise per nessuno dei suoi piani. Gli utenti gratuiti hanno un numero “limitato” di caricamenti e generazioni di immagini. Per i Plus, il sito mostra semplicemente una spunta di conferma invece di un numero. Questa mancanza di trasparenza rende difficile capire cosa si compra esattamente.

L’annuncio dice che ChatGPT Go offre 10 volte più messaggi, file e immagini rispetto al gratuito, ma non specifica quanti. Anche la memoria e la finestra di contesto saranno superiori, ma i numeri esatti restano un mistero. Attualmente, la finestra di contesto per richieste standard è di 16K per gli utenti gratuiti e 32K per i Plus, mentre entrambi hanno 128K per i compiti di ragionamento. Go probabilmente si posizionerà in mezzo, ma senza conferme ufficiali.

Questa vaghezza non è casuale. Lasciare i limiti imprecisi permette a OpenAI di aggiustarli senza dover annunciare cambiamenti ufficiali. Se domani decidono di ridurre i messaggi disponibili per Go, possono farlo silenziosamente senza venir meno alle promesse fatte.

Pubblicità in arrivo (ma solo negli USA, per ora)

OpenAI inizierà presto a mostrare pubblicità all’interno di ChatGPT Go negli Stati Uniti. Gli abbonati Plus e i piani superiori rimarranno privi di pubblicità.

Questa è la prima volta che OpenAI introduce la pubblicità nei suoi prodotti consumer. Fino a ieri, il modello era semplice: gratis con limiti, oppure a pagamento per avere tutto. Adesso c’è una terza opzione: si paga di meno, ma si accetta la pubblicità (tipo Netflix).

Non sappiamo ancora che tipo di ads vedremo. Banner discreti? Video invasivi? Annunci contestuali basati sulle nostre conversazioni con ChatGPT? Quest’ultima possibilità sarebbe un tantino inquietante, considerando che molte persone usano ChatGPT per conversazioni personali, consigli professionali, brainstorming su progetti sensibili.