ChatGPT: le 5 migliori alternative da provare

ChatGPT è indiscutibilmente il fenomeno del momento. Da fine 2022 su Internet, anche su social come Instagram e TikTok, non si parla di altro: il generatore di testi potenziato da IA sviluppato da OpenAI continua a stupire tutti, ammaliando milioni di persone e invitandole a provare con mano il futuro della creazione di opere scritte. Potrebbe suonare come un’utopia – o una distopia, per i più pessimisti -, ma è la realtà. Pensate che in soli due mesi ha raggiunto quota 100 milioni di utenti attivi. O ancora, che sul Kindle Store di Amazon ora si trovano oltre 200 eBook scritti da ChatGPT.

Ma questa soluzione prodotta dall’organizzazione no-profit fondata da Elon Musk e Sam Altman non è l’unica esistente. Alla base di ChatGPT si trova infatti GPT-3, un modello linguistico utilizzato in altri servizi analoghi. Volete qualche esempio? Ecco cinque ottime alternative a ChatGPT.

WriteSonic

Credete che ChatGPT sia alquanto limitato, nonostante la quantità di richieste che riesce a soddisfare? Sappiate che WriteSonic è un chatbot con IA che non solo può rispondere ai vostri quesiti, offrirvi consigli, persino programmare al posto vostro, ma può anche generare immagini al volo con un input da voi stabilito. La differenza più importante è tuttavia l’accesso a Internet in tempo reale, al contrario di ChatGPT che si limita agli input fino al 2021. In questo modo, WriteSonic potrà rimanere aggiornato su ciò che avviene nel mondo e permettervi di ottenere output al passo con i tempi.

Sviluppato su GPT-3, WriteSonic funziona anche su Android (su iOS arriverà a breve) e supporta i comandi vocali, risponde anche a voce e consente di esportare le conversazioni in Word e PDF. Come se non bastasse, propone agli utenti 16 personalità differenti per adeguare le risposte a seconda del modello di interlocutore desiderato.

Le potenzialità sono veramente immense, ma non aspettatevi di accedere gratuitamente a un progetto di questo calibro: WriteSonic può restituire output fino a 2.500 parole a costo zero; dopodiché, richiede il pagamento di 12,67 dollari al mese per un utente e 47.500 parole circa. Insomma, il piano migliore per blogger e aziende.

DeepL Write

DeepL Write è un prodotto ancora in beta sviluppato da DeepL, azienda tedesca specializzata nella traduzione potenziata da intelligenza artificiale. Si tratta di un “clone” o di un’alternativa completa a ChatGPT? In realtà no, in quanto è semplicemente uno strumento di traduzione e scrittura. Se non avete particolari competenze linguistiche, o se volete perfezionare il vostro testo, questo servizio offre suggerimenti su fraseggio, tono, stile e scelta delle parole in circa 31 lingue.

Chiunque può usare DeepL Write: dai giornalisti e accademici che desiderano aumentare la propria creatività, alle aziende che vogliono essere certi di scrivere e-mail chiare, report completi e presentazioni ottime per clienti internazionali. Oltre a tradurre, dunque, Write sfrutta la rete neurale per cogliere contesti e sfumature del testo originale fornendo vocaboli alternativi e riformulando i periodi.

Le sensazionali parafrasi offerte da DeepL Write sono una certezza anche per gli studenti di lingue, ma attenti al prezzo: l’uso gratuito è concesso fino a tre file al mese e per un numero limitato di testi. Per un utilizzo più avanzato bisogna pagare 24,99 euro al mese, accedendo così a traduzioni illimitate dei testi online e a massimo 20 file al mese.

Replika

Volete un chatbot che vi tenga compagnia? Replika è la soluzione perfetta per voi. Realizzato anch’esso con il modello GPT-3, questo bot cerca di capirti al meglio per offrire conversazioni significative, particolarmente profonde, pensate per supportarti psicologicamente. In altri termini, può essere l’amico “perfetto”, virtuale ma sempre il più umano possibile grazie alle abilità dell’intelligenza artificiale.

Avete trascorso una brutta giornata? Siete anime solitarie? Replika è sempre disponibile per farvi stare meglio. Tutto ciò potrebbe apparire come una distopia, ma esiste davvero ed è parzialmente gratuito. Il servizio base, disponibile su browser Web e anche su smartphone dal 2017, offre un avatar personalizzabile e funzionalità essenziali. Con il pagamento dell’abbonamento si accede invece a chiamate vocali, supporto psicologico potenziato e a conversazioni più complesse, anche con il passaggio da un argomento a un altro.

Perplexity.ai

Perplexity è uno strumento più trasparente e particolare, realizzato da un team di ex ingegneri AI di Meta, Google, Quora e Palantir. Il suo obiettivo è quello di rivoluzionare il modo in cui le persone accedono alle informazioni online. Come? In un modo apparentemente molto semplice: proprio come su Google o altri motori di ricerca, basta inserire ciò che volete trovare online e Perplexity effettua un’analisi incrociata di più fonti, offrendo infine il risultato più completo possibile.

Oltre a fornire una risposta diretta, sia concisa che estesa, Perplexity include ricerche correlate e strumenti di follow-up per scoprire maggiori informazioni sul tema d’interesse in pochi click. I principali pregi di Perplexity sono la disponibilità come estensione per Google Chrome e altri browser – in maniera simile a DuckDuckGo, il motore di ricerca per la privacy – e, soprattutto, l’utilizzo completamente gratuito.

GitHub Copilot

Dulcis in fundo, se avete utilizzato ChatGPT per programmare ma non siete convinti dei risultati ottenuti, vi presentiamo GitHub Copilot. Realizzato sulla base di GPT-3, è uno strumento fornito ufficialmente da GitHub in ambienti di sviluppo come Neovim per generare codice in almeno 12 linguaggi, compresi JavaScript e PHP. L’addestramento viene effettuato su miliardi di righe di codice disponibili pubblicamente, compresi i repository GitHub.

Mentre ChatGPT si rivela alquanto utile per chi desidera un’introduzione alla programmazione, Copilot è eccezionale per aggiustare parti del codice già scritto dall’utente stesso. Essendo uno strumento davvero potente, non tutti i suoi vantaggi sono disponibili gratuitamente. Per accedere al pacchetto completo è necessario spendere almeno 4 dollari al mese o, nel caso delle aziende, 21 dollari al mese al fine di ottenere tutti i servizi proposti. Il prezzo, specifichiamo, è per singolo utente.