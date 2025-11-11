ChatGPT legge ad alta voce, addio Audible

Ci sono un sacco di app di sintesi vocale in circolazione, ma molte costano una fortuna e la maggior parte non offre una voce che suoni minimamente umana. Ma ChatGPT ha una funzione di lettura ad alta voce sorprendentemente efficace e integrata. Funziona talmente bene che qualcuno ha cancellato l’abbonamento ad Audible dopo averla scoperta.

Si può usare per rivedere una bozza di un articolo, ascoltare una lunga email o persino leggere un intero libro, ed è gratis, non serve l’abbonamento ChatGPT Plus.

Come attivare la lettura ad alta voce di ChatGPT

Chi usa l’app mobile di ChatGPT su iPhone o Android, ha già accesso a questa funzione. Ecco come iniziare a usarla:

Toccare e tenere premuto qualsiasi messaggio nella conversazione. Cercare l’icona “Read Aloud” nel menu popup, sembra un piccolo altoparlante. Fare tap e ChatGPT inizierà a leggere il messaggio ad alta voce con una voce fluida e naturale. I controlli di riproduzione permettono di mettere in pausa, riavvolgere o accelerare.

Funziona con qualsiasi conversazione o file caricato. È possibile caricare un documento o incollare il testo direttamente nella finestra della chat. ChatGPT chiederà persino che tipo di voce si preferisce.

La lettura ad alta voce di ChatGPT è istantanea, gratuita e consapevole del contesto. È già nello stesso thread dove si fa brainstorming o si fanno domande, quindi sentirlo leggere una sezione ad alta voce è un’esperienza fluida e integrata. Non si deve cambiare app, non si deve copiare e incollare in un altro servizio, e non si deve pagare un abbonamento mensile.

Casi d’uso

Fare correzioni in movimento: sentire le proprie parole a voce alta rivela refusi e passaggi maldestri che sfuggono alla lettura. L’ascolto intercetta quello che lo sguardo non vede.

Mentre si fa altro: ChatGPT può leggere interi libri mentre si cucina, si pulisce o ci si allena. È come avere un audiolibro personalizzato per qualsiasi testo.

Quando gli occhi sono stanchi: è uno strumento fantastico per chi soffre di affaticamento alla lettura o tensione visiva. Non richiede sforzo particolare ed è disponibile immediatamente.

I limiti

Anche se questa funzione è utile, non è perfetta. A differenza di Speechify e Audible, è necessario caricare manualmente il documento o le pagine del libro su ChatGPT. Non c’è un’integrazione diretta con le librerie digitali o i servizi di ebook.