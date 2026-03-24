Nuova Library su ChatGPT: addio caos nei file con il cloud storage

C’è una novità da segnalare per ChatGPT: si chiama Library ed è uno spazio in cui archiviare i file personali. Una sorta di cloud storage legato a doppio filo al chatbot AI, accessibile attraverso la barra laterale. Non è da confondere con la libreria delle immagini introdotta lo scorso anno. Al momento la funzionalità è accessibile solo per gli abbonati con account Plus, Pro e Business al di fuori dell’Europa.

Library è il cloud storage di ChatGPT

L’integrazione è prevista inizialmente solo per l’interfaccia web del servizio, arriverà più avanti anche nelle applicazioni. Ecco la descrizione fornita dalla pagina dedicata del supporto ufficiale.

ChatGPT salva automaticamente i file caricati e creati, inclusi quelli caricati nelle chat (ad esempio: documenti, fogli di calcolo, presentazioni e immagini), in una posizione dedicata e sicura, in modo da potervi accedere facilmente in seguito.

Per estrarre un file dalla Library di ChatGPT e utilizzarlo all’interno di una conversazione è sufficiente aprire il menu (pulsante + ), fare clic sulla voce Add from library e infine selezionare il contenuto desiderato.

Al momento, dall’Italia il link diretto chatgpt.com/library rimanda alla sezione Immagini, in cui continueranno a essere salvate automaticamente quelle generati dall’AI. Una volta raggiungibile anche nel nostro paese, mostrerà una barra di ricerca con la possibilità di filtrare i risultati, ad esempio per formato (immagini, documenti, fogli di calcolo, presentazioni, PDF e così via). In ogni momento l’utente ha la possibilità di eliminarli, ma OpenAI avvisa che li manterrà comunque nei propri sistemi per 30 giorni prima della cancellazione definitiva.

Lo screenshot qui sopra è tratto da Bleeping Computer. Sono previste alcune limitazioni per quanto riguarda le dimensioni dei contenuti. Eccole.