ChatGPT con Malwarebytes verifica truffe e link sospetti

Può capitare di ricevere un SMS da un corriere che non si stava aspettando, o un’email dalla banca con un link sospetto, ma verificare se si tratta di una truffa o meno, non è sempre così semplice. La contromisura classica finora era cercare su Google sperando che qualcun altro avesse ricevuto lo stesso messaggio.

ChatGPT integra Malwarebytes per controllare link e email

Adesso c’è un’alternativa: Malwarebytes, uno dei nomi più noti nella sicurezza informatica, ed è disponibile come app integrata all’interno di ChatGPT. Basta scrivere Malwarebytes, è una truffa? e incollare il messaggio, il link, l’email o il numero di telefono sospetto. Il sistema analizza il contenuto e dà una risposta chiara, basata su dati reali di threat intelligence, non su sensazioni generiche, gli stessi che proteggono milioni di dispositivi ogni giorno.

Ecco cosa può analizzare Malwarebytes su ChatGPT:

È possibile incollare un messaggio di testo, un’ email o un DM sospetto e ottenere un’analisi che identifica segnali di phishing, spiega perché qualcosa sembra rischioso e suggerisce cosa fare.

o un e ottenere un’analisi che identifica segnali di phishing, spiega perché qualcosa sembra rischioso e suggerisce cosa fare. Si può sottoporre un URL e il sistema verifica se è associato a truffe, se il dominio è stato registrato di recente (meno di 30 giorni è un classico segnale d’allarme), se segue reindirizzamenti sospetti.

e il sistema verifica se è associato a truffe, se il dominio è stato registrato di recente (meno di 30 giorni è un classico segnale d’allarme), se segue reindirizzamenti sospetti. Si può inserire un numero di telefono e scoprire se è presente nei database di spam e truffe, con dettagli sull’operatore e la provenienza geografica, numeri da regioni inaspettate sono un indicatore tipico di operazioni di truffa internazionale.

Funziona anche con gli indirizzi email, analizzando il dominio alla ricerca di attività di phishing, e può eseguire ricerche WHOIS per verificare la legittimità di un dominio.

Come attivare Malwarebytes

Basta accedere a ChatGPT, andare nelle app, cercare Malwarebytes e premere Connetti. Da quel momento, si può usare Malwarebytes in qualsiasi conversazione. Funziona ovunque siano disponibili le app ChatGPT.

Se si trova qualcosa di sospetto, si può anche segnalarlo direttamente attraverso Malwarebytes su ChatGPT. Le segnalazioni alimentano il database di threat intelligence, perciò ogni truffa identificata contribuisce a proteggere anche gli altri utenti.

L’idea è intelligente, portare la sicurezza informatica direttamente dove le persone fanno domande, dentro un chatbot che milioni di persone usano quotidianamente. Non serve scaricare un’app separata, navigare su un sito di verifica, o capire come funziona un tool tecnico. Basta chiedere e si ottiene una risposta.

Il limite, ovviamente, è che funziona solo su ChatGPT. Se si usa Claude, Gemini o qualsiasi altro assistente, questa integrazione non c’è. Punto per OpenAI.