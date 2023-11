ChatGPT: Microsoft blocca l'accesso ai dipendenti

Microsoft ha temporaneamente bloccato l’accesso a ChatGPT, impedendo ai dipendenti di utilizzare il popolare chatbot sviluppato da OpenAI. In base alle informazioni ricevute da CNBC, l’azienda di Redmond aveva ravvisato problemi di sicurezza. Successivamente ha comunicato che si è trattato di un errore causato durante un test.

Microsoft ha investito oltre 13 miliardi di dollari in OpenAI. Utilizza i suoi modelli GPT-4 e DALL-E 3 in diversi servizi, tra cui Bing Chat e Bing Image Creator, mentre l’azienda californiana sfrutta la potenza di calcolo di Azure per l’addestramento e l’inferenza dei modelli IA. Sembra quindi strano che impedisca ai dipendenti di accedere a ChatGPT.

Con una comunicazione interna ha avvisato i dipendenti che alcuni tool IA non possono essere più usati per motivi di sicurezza e privacy. Uno screenshot visto da CNBC ha confermato il blocco di ChatGPT.

some Microsoft employees report seeing ChatGPT blocked briefly today. Microsoft IT posted guidance to employees that it was planning to block certain AI tools, and included a screenshot of ChatGPT being blocked. Now that block has been reversed 🫠 pic.twitter.com/dxCvLZvs1y

— Tom Warren (@tomwarren) November 10, 2023