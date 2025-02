ChatGPT: motore di ricerca predefinito per Safari su iPhone

OpenAI ha aggiornato l’app ChatGPT per iOS introducendo una nuova estensione per Safari che consente di impostare ChatGPT Search come motore di ricerca predefinito. In questo modo, dunque, tutte le ricerche eseguite tramite la barra di ricerca del browser di casa Apple saranno reindirizzate direttamente al chatbot invece che a Google, Bing ecc.

ChatGPT diventa il motore di ricerca predefinito per Safari su iOS

L’estensione ha bisogno dell’autorizzazione per accedere a Google.com o al sito per il motore di ricerca predefinito, ma quando viene concessa, qualsiasi ricerca digitata viene reindirizzata alla funzione di ricerca di ChatGPT piuttosto che passare attraverso la configurazione predefinita nelle impostazioni di Safari. Ovviamente, vengono applicate le medesime politiche che regolano l’utilizzo del servizio di OpenAI.

Da tenere presente che attualmente Apple non permette di selezionare ChatGPT come motore di ricerca predefinito nelle impostazioni di Safari. L’estensione di OpenAI, dunque, funge da workaround che forza Safari a reindirizzare le query di ricerca su ChatGPT invece che su Google o un altro motore di ricerca.

Per abilitare ChatGPT come motore di ricerca predefinito in Safari, è sufficiente attuare la seguente procedura.

Aggiornare l’app ChatGPT all’ultima versione disponibile su App Store. Accedere alla sezione Impostazioni di iOS, poi a quella App e successivamente a quella Safari. Accedere alla sezione Estensioni, selezionare l’estensione denominata Ricerca ChatGPT e abilitare l’interruttore accanto alla voce Consenti estensione. Selezionare il motore di ricerca predefinito attuale (es. google.com) nella sezione Permessi e scegliere l’opzione Consenti.

Una volta completata questa procedura, tutte le ricerche effettuate tramite la barra di Safari verranno elaborate dal chatbot invece che dal motore di ricerca tradizionale.