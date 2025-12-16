ChatGPT non funziona? 7 errori comuni e come evitarli

Se si prepara una torta con gli ingredienti sbagliati, non ci si aspetta che dal forno esca un dolce delizioso, giusto? Lo stesso discorso vale per ChatGPT e degli altri chatbot basati sull’intelligenza artificiale. Se non si formulano le domande giuste, non bisogna sorprendersi poi di ricevere risposte che non centrano minimamente quello che si voleva davvero.

Molti avranno già provato ChatGPT e magari si sono chiesti perché tutti ne parlino tanto, considerando che dà risposte vaghe, a volte persino fuori tema. Ma ChatGPT è uno strumento incredibilmente potente per l’uso quotidiano. Impiegato nel modo giusto, ha il potenziale per velocizzare compiti noiosi e fornire informazioni precise in pochi secondi. Il problema non è ChatGPT… è come si usa.

E questo vale anche per tutte le alternative principali: Gemini, Claude, Perplexity. Tutti i consigli vanno bene per qualsiasi chatbot intelligente.

Come smettere di usare ChatGPT nel modo sbagliato, 7 errori che fanno tutti (o quasi)

Ecco gli errori più comuni che fanno i principianti e, soprattutto, come darci un taglio.

1. Prompt vaghi che non dicono nulla

Forse siamo ancora lontani dall’intelligenza artificiale generale, ma si dovrebbe trattare il proprio chatbot come si tratterebbe un essere umano quando si fanno delle domande. La qualità delle risposte che si ricevono dipende direttamente dalla qualità delle domande che si pongono. La chiave è essere chiari e concisi. Non vaghi. Non generici. Specifici.

Facciamo un esempio di prompt troppo vago: Scrivi una poesia . ChatGPT farà del suo meglio, ma potrebbe creare una filastrocca umoristica quando si voleva un sonetto d’amore. Oppure Parlami dello spazio . ChatGPT potrebbe dire di tutto e di più sul sistema solare, ma nulla sui buchi neri, se erano i buchi neri quello che interessava davvero.

Ecco invece, un prompt specifico: Scrivi un sonetto d’amore nello stile di Shakespeare su due astronomi che si innamorano osservando le stelle . Meglio no? Oppure, Spiegami come funzionano i buchi neri, incluso il concetto di orizzonte degli eventi, usando analogie comprensibili a chi non ha studiato fisica .

L’addestramento di ChatGPT è così efficace che spesso sembra quasi indovinare ciò che si sta cercando. Ma ha i suoi limiti. Non può leggere davvero nella mente, quindi è necessario essere espliciti su cosa si vuole.

E non bisogna preoccuparsi troppo degli errori ortografici o grammaticali occasionale,: ChatGPT è sicuramente più indulgente di quella vecchia professoressa di italiano… e generalmente riesce a interpretare ciò che si intende dire anche se si scrive male.

2. Arrendersi dopo la prima risposta

Magari si pensa di essere stati chiari nella richiesta, ma la risposta ottenuta non è quella che serviva?Invece di chiudere la scheda del browser e dire a tutti che ChatGPT è inutile, meglio provare con un altro prompt. Uno diverso. Più specifico. Più dettagliato.

ChatGPT ricorda gli scambi precedenti nella stessa conversazione e modifica le sue risposte di conseguenza. È progettato per funzionare attraverso iterazioni, non con un solo scambio secco. Funziona meglio quando si fanno più domande o si guida in una direzione specifica.

E se è completamente fuori strada, bisogna fargli sapere dove ha sbagliato e riproverà. Ad esempio Questo non è quello che intendevo. Volevo [descrizione più precisa]. oppure, No, questo è troppo formale. Rendilo più colloquiale e diretto.

3. Non fornire esempi di riferimento

Fornire a ChatGPT esempi di ciò che si sta cercando è uno dei modi più efficaci per spingerlo nella giusta direzione. Invece di chiedere semplicemente Scrivi una storia per bambini su un cane , si può specificare lo stile desiderato: Scrivi una storia per bambini su un cane nello stile di Rodari, rime, ritmo simile, tono giocoso ma con una morale.

Oppure, se si vuole riprogettare il proprio terrazzo, invece di limitarsi a descriverlo a parole, si può caricare una foto dello spazio attuale e immagini di terrazzi fantastici trovati online. ChatGPT userà queste immagini come fonte di ispirazione e, insieme alle proprie istruzioni, genererà una visualizzazione approssimativa di come potrebbe apparire il terrazzo rinnovato.

4. Presumere che ChatGPT legga nel pensiero…

Molti di noi hanno un amico o familiare che ci conosce così bene da poter finire le nostre frasi e indovinare cosa stiamo pensando solo con uno sguardo. ChatGPT non è uno di loro. Non ci conosce. Non sa cosa preferiamo. Non intuisce cosa vogliamo dire davvero quando siamo vaghi.

La soluzione? Dirlo esplicitamente. Ad esempio Fornisci esattamente dieci esempi, niente di più, niente di meno. , oppure Spiega questa risposta come se stessi parlando con un bambino di sei anni. , o ancora Rispondi solo con elenchi puntati, niente paragrafi.

A rischio di ripeterci, più si è precisi nelle istruzioni, più le risposte di ChatGPT saranno soddisfacenti.

5. Ignorare gli strumenti extra

La parola “Chat” nel nome ChatGPT non rende giustizia a tutto quello che può fare. È molto più di un semplice sistema che fornisce risposte testuali alle domande.

Il chatbot di OpenAI può creare immagini. Non solo cose frivole, ma anche poster promozionali per eventi che si sta organizzando, infografiche per presentazioni professionali, concept art per progetti creativi, ecc.

Inoltre, ChatGPT è diventato eccellente per programmare strumenti e applicazioni di base, anche senza aver mai scritto una riga di codice. Ad esempio, un timer che avvisa di tutte le fasi della preparazione del pane a lievitazione naturale; una serie personalizzata di puzzle e quiz quotidiani per allenare il cervello, strumenti di conversione personalizzati, ecc.

Alcuni strumenti sono disponibili solo con abbonamenti a pagamento, come il generatore video Sora di OpenAI e ChatGPT Plus. Il piano premium attiva la modalità agente, e permette di usare il chatbot come assistente personale per completare attività online: pianificazione, compilazione di moduli, modifica di fogli di calcolo.

6. Dimenticare gli allegati

Molti ignorano quel piccolo segno “+” a sinistra della casella di testo su ChatGPT. È un errore. Tra le varie opzioni c’è “Aggiungi foto e file”. E questa funzione può essere utilissima.

È possibile allegare PDF che devono essere riassunti rapidamente; fogli di calcolo Excel da cui estrarre dati specifici; foto di spazi che si vuole riprogettare; documenti da analizzare o correggere; immagini con testo da estrarre; screenshot di errori da scovare.

Quando si descrive qualcosa solo a parole, ChatGPT deve interpretare la descrizione. Quando invece si carica un’immagine o un documento, ChatGPT vede esattamente quello che si vede con i propri occhi. La differenza è enorme.

7. Non insistere abbastanza

Questo errore è collegato al numero due, ma merita un’attenzione speciale. La maggior parte delle persone fa una domanda, riceve una risposta, e si ferma lì. Anche se la risposta non è esattamente quello che volevano.

Le conversazioni migliori con ChatGPT sono quelle dove si fa una domanda iniziale, si riceve una risposta, si chiedono chiarimenti o modifiche; si ottiene una versione migliorata e si continua a raffinare fino a avere esattamente quello che si vuole.

Esempio di iterazione efficace