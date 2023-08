ChatGPT non funziona oggi 31 agosto 2023

Gli utenti di ChatGPT che si stanno collegando in questi minuti al chatbot AI più noto al mondo non riescono ad utilizzare l’interfaccia web. Il problema, nonostante non venga segnalato nella pagina di status del servizio di OpenAI, è riscontrabile sia nella versione free che nella versione Plus di ChatGPT.

Non si tratta dunque di un vero e proprio down dal momento che il login va a buon fine, tuttavia non è possibile impartire alcun prompt e non si riesce ad ottenere alcun risultato.

In questo momento, ore 15.57 del 31 agosto, è comparso un messaggio di OpenAI:

In aggiornamento ore 15.53 del 31 agosto 2023