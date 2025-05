ChatGPT è più usato di Wikipedia (e non è una buona notizia)

Quando ChatGPT è arrivato a novembre 2022, ha fatto il botto. Nessuna app web nella storia aveva mai conquistato utenti così velocemente: 100 milioni in appena due mesi. Un successo che ha dimostrato quanto la gente fosse affamata di questi nuovi strumenti.

Ma ogni medaglia ha il suo rovescio. Mentre ChatGPT volava, piattaforme storiche come Wikipedia hanno iniziato a perdere colpi. A dirlo è uno studio finito su Reddit. È stato condotto da GWI, una società britannica specializzata in ricerche sull’audience. I numeri lasciano spazio a pochi dubbi. Wikipedia perde utenti dal 2020, ChatGPT ne guadagna dal 2022. E nel primo trimestre del 2024 è successo l’inevitabile: il chatbot di OpenAI ha superato la storica enciclopedia online.

ChatGPT supera Wikipedia

Come ha spiegato Chris Beer, analista di GWI: “Nel periodo compreso tra il quarto trimestre del 2023 e quello del 2024, gli utenti di ChatGPT sono aumentati del 36%. Un incremento nettamente superiore rispetto a quello registrato da altre grandi piattaforme online, che nello stesso periodo sono rimaste stabili o hanno avuto variazioni minime. ChatGPT sta raggiungendo più utenti, e a una velocità superiore, rispetto a quasi qualsiasi altra piattaforma nella storia di Internet“.

In particolare, i tassi di adozione più elevati di ChatGPT si registrano in Paesi come Kenya, India, Emirati Arabi Uniti e Brasile, e tra gli studenti. Il 49% di loro utilizza frequentemente il chatbot.

Un trend che solleva qualche perplessità

L’aumento dell’uso dell’AI solleva anche delle domande. Come si è detto, questa tecnologia è soggetta ad allucinazioni e pregiudizi, problemi che gli editori stanno lottando per risolvere. C’è poi una questione spinosa. Molte AI sono state addestrate “rubacchiando” contenuti da siti come Wikipedia, spesso senza chiedere il permesso. Tant’è che si è aperto un vero campo di battaglia su copyright e proprietà intellettuale. Il contrasto è stridente: da una parte Wikipedia, costruita pezzo per pezzo da 49 milioni di volontari che citano sempre le fonti; dall’altra l’AI che ingoia tutto quello che trova online e poi risputa informazioni senza dire da dove vengono.

Da parte sua, un portavoce della Wikimedia Foundation, l’organizzazione no-profit che gestisce il sito, afferma di non aver notato alcun “calo significativo del traffico sui siti Wikimedia dall’inizio del 2021“. Tuttavia, i risultati di GWI sono confermati da Similarweb: Wikipedia è attualmente al decimo posto nel mondo in termini di traffico, mentre ChatGPT è al sesto posto.