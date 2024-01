ChatGPT potrebbe diventare l'assistente predefinito su Android

Attualmente Google Assistant ricopre il ruolo di assistente virtuale predefinito su tutti gli smartphone e i tablet Android, ma a quanto pare prossimamente l’app di ChatGPT, fruibile per gli utenti italiani a partire da luglio scorso, potrebbe venire proposta come valida alternativa, o almeno questo è quel che suggeriscono le più recenti indiscrezioni.

ChatGPT: assistente predefinito su Android

Andando più in dettaglio, una nuova attività nell’ultima versione dell’app ChatGPT individuata dalla redazione di Android Authority, ovvero com.openai.voice.assistant.AssistantActivity , attiva l’app per mostrare una sovrapposizione che implica il supporto per l’input vocale. È molto simile a Google Assistant, ma la funzionalità attualmente non è abilitata per impostazione predefinita e non è nemmeno completamente funzionante.

Ulteriori parti di codice nell’app fanno riferimento al fatto che gli sviluppatori di ChatGPT stanno lavorano per permettere di impostare l’app come assistente predefinito, ma i lavori sono ancora in corso e manca ancora molto affinché possa essere raggiunto l’obiettivo.

Non è chiaro quando, di preciso, ChatGPT potrà essere impostato come assistente predefinito su Android e soprattutto non è chiaro se si tratterà di un’opzione gratuita o se occorrerà sottoscrivere l’abbonamento Plus, ma di certo nelle settimane a venire saranno disponibili maggiori dettagli.

Da notare che gli assistenti di terze parti su Android non sono affatto una novità. In passato, Microsoft ha fatto altrettanto con Cortona e Amazon propone la sua alternativa con Alexa. Quando un’app viene impostata come assistente predefinito su Android, è in grado di sostituire Google Assistant nei gesti a pressione lunga per il pulsante Home o di accensione e nelle gesture di scorrimento.