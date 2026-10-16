 ChatGPT può leggere tutte le schede aperte in Chrome
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ChatGPT può leggere tutte le schede aperte in Chrome

La nuova integrazione tra ChatGPT e Chrome permette all'AI di accedere alle informazioni contenute nelle schede del browser aperte.
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La nuova integrazione tra ChatGPT e Chrome permette all'AI di accedere alle informazioni contenute nelle schede del browser aperte.
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L’estensione ufficiale di ChatGPT per Chrome (in download da Chrome Web Store) ha appena accolto una nuova funzionalità che potrebbe far comodo a molti: ora può vedere cosa c’è in tutte le schede aperte durante la navigazione. Tutto ciò che bisogna fare è inserire il tag @chrome nel prompt, sia che l’interazione avvenga nell’interfaccia web sia attraverso l’applicazione desktop.

Chrome, una novità per l’estensione di ChatGPT

Il modo più semplice per capire cosa è in grado di fare è guardare la demo pubblicata direttamente da OpenAI, in un post su X. In questo caso, l’utente chiede aiuto per scegliere un nuovo divano, specificando di averne caricati alcuni modelli nelle altre tab.

Si presume che ChatGPT conosca la misura della stanza e le caratteristiche dell’appartamento (salvate nella memoria), non essendo specificate nella richiesta. Qui sotto alcuni esempi di prompt che aiutano a comprendere in quali casi d’uso potrebbe fare la differenza.

  • Confronta i tre divani che ho aperto, analizzando dimensioni, materiale, tempi di consegna e politica di reso.;
  • Spiegami questo articolo con un linguaggio semplice. Qual è la tesi principale e su quali prove si basa?;
  • Confronta queste pagine dei prezzi con le nostre esigenze. Quale piano include tutto ciò di cui abbiamo bisogno?;
  • Usa le informazioni contenute in questo documento sull’evento per compilare il modulo di registrazione, ma fermati prima dell’invio.;
  • Inserisci i fornitori presenti in queste schede nel mio foglio di confronto, includendo prezzi, caratteristiche principali e link alle fonti.;
  • Esamina tutte le schede che ho aperto e confronta i servizi offerti dagli appaltatori. Dopodiché, scrivi una bozza di email per quello più adatto ai lavori di ristrutturazione della mia casa.;
  • Compila il modulo che ho aperto su @Chrome in vista della mia visita dal nuovo dentista. Inoltre, aggiungi l’appuntamento sia al mio calendario di lavoro che a quello personale..

Non è tutto: da ora in poi, le istanze di ChatGPT eseguite in Chrome hanno accesso all’intera cronologia delle conversazioni, con la possibilità di effettuare una richiesta in Chat o Work. Le due novità sono disponibili per tutti gli account, indipendentemente dal piano.

OpenAI ha deciso di concentrarsi sull’integrazione della sua intelligenza artificiale nei browser di terze parti dopo l’abbandono di Atlas, la sua alternativa durata meno di un anno.

Fonte: ChatGPT, X

Pubblicato il 16 ott 2026

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Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
16 ott 2026
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