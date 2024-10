ChatGPT, finalmente arriva la ricerca nelle vecchie chat

ChatGPT sta per introdurre una funzionalità tanto attesa dai suoi utenti: la possibilità di effettuare ricerche all’interno delle conversazioni precedenti. Questa novità, inizialmente disponibile solo per gli abbonati paganti, promette di rendere l’utilizzo di ChatGPT ancora più efficiente e pratico.

Molti utenti assidui di ChatGPT si trovano spesso a gestire un gran numero di conversazioni, alcune delle quali possono essere piuttosto lunghe e articolate. Fino a ora, ritrovare una specifica discussione poteva rivelarsi un compito arduo, soprattutto quando si ha la necessità di porre domande aggiuntive su un argomento già trattato in precedenza. L’introduzione della funzione di ricerca mira a risolvere proprio questo problema, rendendo più semplice navigare tra le numerose chat salvate.

L’aggiunta della funzione di ricerca si inserisce in un contesto di costante miglioramento di ChatGPT, che sta gradualmente evolvendosi da semplice chatbot a piattaforma sempre più versatile e utile. Questa mossa strategica aiuterà OpenAI, la società dietro ChatGPT, a rimanere competitiva in un mercato in rapida crescita, dove concorrenti come Anthropic, Meta e Google sono sempre più agguerriti.

Anthropic per esempio, ha annunciato da qualche giorno una versione del modello Claude 3.5 Sonnet che può essere utilizzato per controllare il computer. Grazie a Computer use, il chatbot può simulare le azioni eseguite da una persona davanti allo schermo.

Come funziona la nuova funzione di ricerca

La ricerca in ChatGPT si presenta come una “ricerca interna” dei messaggi, delle discussioni e dei progetti Canvas. Accessibile tramite un’icona a forma di lente d’ingrandimento nella parte superiore della barra laterale, questa funzione aprirà una casella di ricerca che permetterà agli utenti di visualizzare la cronologia, avviare nuove chat o cercare conversazioni specifiche create in precedenza.

I primi test hanno dimostrato che la funzione di ricerca fa il suo dovere, anche se i risultati possono apparire un po’ grezzi e privi di interpretazioni o filtri sofisticati. Tuttavia, è lecito aspettarsi che l’efficacia della ricerca migliori con l’uso, man mano che il sistema impara dalle abitudini e dalle preferenze degli utenti. Un aspetto interessante è che la ricerca si basa sul contenuto delle conversazioni e non solo sui titoli, il che potrebbe portare a risultati più pertinenti.