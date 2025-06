Meta: valutazione dei rischi solo con l'AI?

In base ai documenti visti da NPR, Meta ha pianificato un uso massiccio dell’intelligenza artificiale per la valutazione dei rischi associati alle funzionalità di Facebook, WhatsApp e Instagram. L’intervento umano verrebbe quindi ridotto al minimo. L’azienda di Menlo Park ha dichiarato che la tecnologia viene sfruttata solo per decisioni meno complesse.

Meta automatizza la valutazione dei rischi?

Prima di lanciare una nuova funzionalità, un team di persone valuta i possibili rischi, come le conseguenze per la privacy, i pericoli per i minori e la diffusione di contenuti illegali. In base ai documenti ottenuti da NPR, Meta sfrutterà l’intelligenza artificiale per il 90% delle valutazioni dei rischi.

In pratica, le modifiche agli algoritmi, le nuove funzionalità di sicurezza e quali contenuti sono consentiti sulle piattaforme saranno alcune azioni che verranno automatizzati e quindi eventualmente approvate senza intervento umano. Ciò permetterà di velocizzare lo sviluppo delle nuove funzionalità.

Il sistema prevede la compilazione di questionari che verranno analizzati dall’AI. In base ai risultati dovranno essere apportate le eventuali modifiche per limitare o eliminare i rischi. Molti product manager e ingegneri non sono esperti di privacy, quindi il compito verrà assegnato all’intelligenza artificiale.

Il nuovo sistema non dovrebbe essere utilizzato in Europa, dove Meta deve rispettare gli obblighi del Digital Services Act. Proprio sull’assenza di misure adeguate per proteggere i minori e limitare la diffusione di contenuti illegali sono state avviate due indagini a maggio e aprile 2024.

Un portavoce di Meta ha dichiarato: