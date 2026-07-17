ChatGPT ricorderà agli adolescenti di fare una pausa

Per molti adolescenti, ChatGPT è ormai uno strumento di uso quotidiano, anche in Italia. Secondo OpenAI, il 90% dei teenager americani lo utilizza ogni settimana per studiare, fare ricerche o organizzare il lavoro scolastico. L’obiettivo, quindi, non è impedirne l’utilizzo, ma renderlo più sicuro. L’aggiornamento introduce la stima dell’età, promemoria per le pause, Ore Silenziose, Modalità Studio e notifiche per i genitori per le situazioni ad alto rischio.

ChatGPT diventa un luogo più sicuro per gli adolescenti

Previsione dell’età e protezioni automatiche

La novità principale è un sistema di stima dell’età. Quando ChatGPT ritiene che l’utente sia minorenne, abilita automaticamente una serie di protezioni dedicate. Se non è in grado di determinarne l’età con certezza, preferisce comunque applicare le impostazioni riservate agli adolescenti. L’obiettivo è limitare l’esposizione a contenuti sensibili, tra cui violenza esplicita, autolesionismo, problemi legati all’immagine corporea e sfide virali rischiose.

Promemoria per le pause

Se una conversazione con ChatGPT si prolunga troppo, gli adolescenti riceveranno un invito a fare una pausa. È una funzione simile a quella già presente su Instagram e TikTok. Nel caso dei chatbot, il rischio non è solo trascorrere troppo tempo davanti allo schermo, ma anche sviluppare un rapporto di eccessiva fiducia o dipendenza nei confronti dell’intelligenza artificiale.

Nuovi controlli parentali

I genitori adesso possono impostare Ore Silenziose (periodi in cui ChatGPT non è accessibile), disattivare la Modalità Voce, gestire l’accesso alla generazione di immagini e ricevere notifiche in situazioni ad alto rischio, inclusi segnali di potenziale autolesionismo.

Gli strumenti di apprendimento

L’aggiornamento include anche nuovi prompt per lo studio e strumenti interattivi di matematica e scienze, già utilizzati ogni settimana da 18 milioni di persone su oltre 250 argomenti. La Modalità Studio, sviluppata con insegnanti ed esperti di apprendimento, può essere attivata di default dai genitori sull’account del figlio. Invece di dare risposte dirette, guida gli studenti attraverso la risoluzione dei problemi passo passo.