Google Vids crea avatar AI con il proprio volto e la propria voce

Google Vids, lo strumento di creazione video su Google Workspace, riceve un aggiornamento che permette di creare un avatar digitale con il proprio aspetto e la propria voce. È sufficiente caricare un selfie e una registrazione vocale, l’avatar riproduce l’aspetto e la voce dell’utente. In questo modo è possibile comparire nei video senza dover fare riprese. È, né più né meno, un clone digitale di se stessi che presenta aggiornamenti aziendali, video di formazione o annunci.

Vids ora crea video AI con il proprio avatar grazie a Gemini Omni

Google porta Gemini Omni su Vids per creare video usando una combinazione di prompt scritti e immagini di riferimento che carica l’utente. Omni mescola gli input per generare il video. Può anche sostituire lo sfondo, correggere l’illuminazione di un video registrato col telefono, o aggiungere effetti.

L’aspetto più interessante è l’editing passo passo. Si può modificare il video man mano, senza ricominciare da zero ogni volta.

Da strumento aziendale a piattaforma video

Google Vids era nato come strumento per presentazioni aziendali assistite dall’AI. Con avatar personalizzati e Gemini Omni, diventa una piattaforma di creazione video completa e fa concorrenza a strumenti come HeyGen e Synthesia.

La presenza su Google Workspace lo rende uno strumento business, per aggiornamenti aziendali, video di formazione, comunicazioni interne. Ma gli avatar personalizzati e l’editing conversazionale lo spingono verso il territorio dei creator.

Le protezioni

Gli avatar sono legati alla somiglianza del titolare dell’account e al suo account Google, non è possibile creare avatar di altre persone. Sono filigranati (ma non si vede) con SynthID, il watermark AI di Big G. Per intenderci, non è possibile creare video AI bizzarri del CEO di Google Sundar Pichai, a differenza di Sora, dove Altman aveva permesso agli utenti di creare video di chiunque… Inoltre, l’accesso agli avatar personali è limitato a utenti over 18 in determinati Paesi.