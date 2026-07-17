 Google Vids crea avatar AI con il proprio volto e la propria voce
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Google Vids crea avatar AI con il proprio volto e la propria voce

Google Vids lancia gli avatar AI personalizzati, basta un selfie e una registrazione della voce per creare video con il proprio volto.
Google Vids crea avatar AI con il proprio volto e la propria voce
Business AI
Google Vids lancia gli avatar AI personalizzati, basta un selfie e una registrazione della voce per creare video con il proprio volto.
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Google Vids, lo strumento di creazione video su Google Workspace, riceve un aggiornamento che permette di creare un avatar digitale con il proprio aspetto e la propria voce. È sufficiente caricare un selfie e una registrazione vocale, l’avatar riproduce l’aspetto e la voce dell’utente. In questo modo è possibile comparire nei video senza dover fare riprese. È, né più né meno, un clone digitale di se stessi che presenta aggiornamenti aziendali, video di formazione o annunci.

Vids ora crea video AI con il proprio avatar grazie a Gemini Omni

Google porta Gemini Omni su Vids per creare video usando una combinazione di prompt scritti e immagini di riferimento che carica l’utente. Omni mescola gli input per generare il video. Può anche sostituire lo sfondo, correggere l’illuminazione di un video registrato col telefono, o aggiungere effetti.

L’aspetto più interessante è l’editing passo passo. Si può modificare il video man mano, senza ricominciare da zero ogni volta.

Da strumento aziendale a piattaforma video

Google Vids era nato come strumento per presentazioni aziendali assistite dall’AI. Con avatar personalizzati e Gemini Omni, diventa una piattaforma di creazione video completa e fa concorrenza a strumenti come HeyGen e Synthesia.

La presenza su Google Workspace lo rende uno strumento business, per aggiornamenti aziendali, video di formazione, comunicazioni interne. Ma gli avatar personalizzati e l’editing conversazionale lo spingono verso il territorio dei creator.

Le protezioni

Gli avatar sono legati alla somiglianza del titolare dell’account e al suo account Google, non è possibile creare avatar di altre persone. Sono filigranati (ma non si vede) con SynthID, il watermark AI di Big G. Per intenderci, non è possibile creare video AI bizzarri del CEO di Google Sundar Pichai, a differenza di Sora, dove Altman aveva permesso agli utenti di creare video di chiunque… Inoltre, l’accesso agli avatar personali è limitato a utenti over 18 in determinati Paesi.

Fonte: Google

Pubblicato il 17 lug 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Deepfake sessuali con Grok: SpaceXAI denuncia un utente

Deepfake sessuali con Grok: SpaceXAI denuncia un utente
ChatGPT ricorderà agli adolescenti di fare una pausa

ChatGPT ricorderà agli adolescenti di fare una pausa
Google collega le app alla AI Mode e cambia le ricerche online

Google collega le app alla AI Mode e cambia le ricerche online
NotebookLM cambia nome: ora si chiama Gemini Notebook

NotebookLM cambia nome: ora si chiama Gemini Notebook
Deepfake sessuali con Grok: SpaceXAI denuncia un utente

Deepfake sessuali con Grok: SpaceXAI denuncia un utente
ChatGPT ricorderà agli adolescenti di fare una pausa

ChatGPT ricorderà agli adolescenti di fare una pausa
Google collega le app alla AI Mode e cambia le ricerche online

Google collega le app alla AI Mode e cambia le ricerche online
NotebookLM cambia nome: ora si chiama Gemini Notebook

NotebookLM cambia nome: ora si chiama Gemini Notebook
Tiziana Foglio
Pubblicato il
17 lug 2026
Link copiato negli appunti