ChatGPT sceglie il nome del figlio, genitori derisi dal web

Scegliere il nome da dare al proprio figlio è un atto intimo, personale. È racchiudere in una parola la scelta di due persone di creare una nuova vita, una nome che quella persona porterà per sempre. Ma evidentemente non tutti la pensano così. Sarah e Stephen Winkler, forse a corto di idee, hanno pensato di farsi dare una mano da ChatGPT.

Genitori scelgono il nome del figlio con ChatGPT e scatenano l’indignazione online

Hanno chiesto all’intelligenza artificiale di OpenAI di trovare nomi maschili che stessero bene con il cognome Winkler. ChatGPT ha suggerito Hudson. Poi hanno chiesto un secondo nome. ChatGPT ha risposto Oakley. Risultato finale: Hudson Oakley Winkler, un nome che suona esattamente come quello che è, l’output di un algoritmo che ha elaborato database di nomi popolari e trend demografici senza nessuna connessione emotiva o significato personale. Diciamo che Internet non l’ha presa proprio bene…

Alla fine, scegliere un nome è un compito umano elementare. Non si tratta di fare calcoli complessi o analisi statistiche avanzante. Ed è anche divertente. Si condividono storie con il proprio partner su perché un nome è bello e un altro no. Tutto questo con l’AI si perde.

Non è che Hudson Oakley sia un nome terribile in sé, è generico e un po’ troppo trendy, ma ci sono nomi peggiori in circolazione. Il problema è che i Winkler hanno rinunciato a un’esperienza umana fondamentale. Quelle conversazioni notturne dove uno propone un nome e l’altro dice no, assolutamente no, mio zio si chiamava così ed era un idiota .

Oakley come gli occhiali da sole…

Molti utenti online si sono concentrati specificamente su “Oakley“, che è il nome di un noto brand di occhiali da sole sportivi. È come chiamare qualcuno “Nike” o “Adidas”, solo che Oakley suona vagamente come potrebbe essere un nome vero.

ChatGPT ha pescato Oakley dai database di nomi popolari perché è effettivamente diventato un nome usato negli Stati Uniti negli ultimi anni. Non perché abbia un significato profondo o una storia familiare, ma perché è di moda, ma completamente privo di anima.

Hudson è leggermente meglio, almeno è un nome geografico con una storia, ma anche quello suona come se fosse stato estratto da una lista di “nomi popolari per bebè 2026” senza alcuna riflessione.

Il 70% delle persone che usa ChatGPT non lo fa per lavoro

L’episodio dei Winkler non è un caso isolato di uso bizzarro di ChatGPT. È solo l’esempio più ridicolo di una tendenza molto più ampia. Un documento rilasciato da OpenAI a settembre rivela che a luglio del 2024, circa il 70% delle richieste degli utenti non era legato al lavoro.

ChatGPT viene usato per scrivere necrologi per persone care defunte. Per comporre messaggi su app di incontri, per scrivere biglietti di auguri, email personali, perfino proposte di matrimonio. C’è gente che chiede a ChatGPT di scrivere le scuse da mandare a qualcuno che hanno offeso. E ora coppie che affidano la scelta del nome del proprio figlio a un modello linguistico addestrato su miliardi di parole raccolte da internet.

Il terreno scivoloso delle relazioni artificiali

James Wilson, esperto di etica dell’intelligenza artificiale, avverte che stiamo entrando in territorio pericoloso: I modelli linguistici sono costruiti per essere maestri della conversazione. Se a questo aggiungiamo la nostra tendenza ad antropomorfizzare tutto, creare relazioni malsane con i chatbot diventa fin troppo facile .

È vero. ChatGPT è progettato per sembrare utile, comprensivo, disponibile. Non giudica quando si chiedono cose stupide. Non si stanca delle domande ripetitive. È sempre lì, sempre pronto a dare una risposta che suona ragionevole anche quando non lo è. Il problema è che non ha esperienza umana. Non sa cosa significhi dare un nome a un figlio. Non ha ricordi d’infanzia, non ha mai avuto un nome che amava o odiava, non ha mai provato l’emozione di tenere in braccio un bambino.

ChatGPT sa solo quali nomi sono statisticamente popolari, quali combinazioni di sillabe suonano bene insieme secondo i database su cui è stato addestrato, e come formulare risposte che sembrino utili e personalizzate anche quando sono generate da pattern probabilistici.

La resistenza

Mentre il tra espressione umana e contenuti generati dall’AI diventa sempre più labile, sta emergendo un movimento di resistenza. Gente che dice basta. Che rifiuta l’idea che ogni compito umano debba essere ottimizzato, automatizzato o delegato a un algoritmo.

Scegliere il nome del proprio figlio non è un problema da risolvere. È un’esperienza da vivere. Quelle ore passate a scorrere liste di nomi, a discutere significati, a litigare affettuosamente su quali suoni sono belli e quali no, quello è parte della genitorialità. Quando si affida questo processo a ChatGPT, si rinuncia a un’esperienza che non tornerà.