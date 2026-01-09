ChatGPT scrive il discorso di matrimonio e il tribunale lo annulla

Aprile 2025, Zwolle, Paesi Bassi. Una coppia si sposa circondata da amici e familiari. Hanno scelto un amico come celebrante, per le unioni civili in Olanda è permesso. Tutto è perfetto. Il celebrante si è preparato. Ha scritto un discorso toccante, poetico, pieno di frasi sul ridere insieme e sostenersi nei momenti difficili. Lacrime, applausi, baci. Il giorno più bello della loro vita. Ma…

Matrimonio annullato: celebrante usa ChatGPT per il discorso senza formula legale obbligatoria

Qualche mese dopo arriva una lettera dal tribunale. Il matrimonio era stato annullato, non era valido. Il celebrante aveva affidato il discorso a ChatGPT, e il chatbot, aveva dimenticato un piccolo dettaglio. La formula legale obbligatoria che rende il matrimonio valido secondo l’articolo 1:67, paragrafo 1, del Codice Civile olandese.

Niente formula legale, niente matrimonio. Non importa quanto fosse bello il discorso. Non importa che si siano giurati amore eterno. La legge olandese è chiara, si devono elencare gli obblighi legali dei coniugi. Si devono pronunciare le parole precise che rendono il contratto matrimoniale valido. E ChatGPT, che sa tutto di romanticismo, ma niente di diritto civile olandese, ha scritto un discorso che suonava perfetto, ma del tutto inutile dal punto di vista giuridico.

In Olanda, il celebrante deve far pronunciare agli sposi una formula specifica che elenca i loro obblighi legali reciproci. Non è opzionale. ChatGPT, evidentemente, non ha letto il Codice Civile olandese o più probabilmente, ha generato un testo basato su migliaia di discorsi di matrimonio che ha trovato online, senza capire che in Olanda ci sono regole specifiche diverse.

La sentenza del tribunale (senza appello)

La giustizia olandese non è sentimentale. La sentenza è stata chiara e spietata: Il suddetto discorso dimostra che l’uomo e la donna non hanno reso la dichiarazione prevista dall’articolo 1:67, paragrafo 1, del Codice Civile olandese. Ciò significa che l’atto di matrimonio è stato registrato per errore allo stato civile . Errore amministrativo.

La coppia, comprensibilmente distrutta, ha chiesto almeno di mantenere la data originale del matrimonio per la sua importanza simbolica, anche se dovevano rifare la cerimonia. Il tribunale ha detto no. Se il matrimonio è invalido, è invalido tutto. Inclusa la data. Se vogliono essere legalmente sposati, devono rifare tutto da capo. Nuova data, nuova cerimonia, nuovo discorso. E stavolta, probabilmente, senza ChatGPT…

La lezione per tutti noi

Ma la responsabilità maggiore non è di ChatGPT. È del celebrante. Quando si accetta di officiare un matrimonio civile in Olanda, si hanno delle responsabilità legali. Si devono conoscere le formule obbligatorie. Bisogna assicurarsi che vengano pronunciate correttamente. Non si può delegare a un’intelligenza artificiale e sperare che vada tutto bene.

Il celebrante avrebbe dovuto verificare che il discorso generato includesse tutto ciò che la legge richiede. Avrebbe dovuto consultare i documenti ufficiali, confrontare con la formula standard, assicurarsi che i requisiti legali fossero soddisfatti. Invece ha letto il discorso di ChatGPT, gli è sembrato bello, e l’ha usato così com’era. Senza verificare. È sempre responsabilità dell’utente controllare, di qualunque cosa si tratti.