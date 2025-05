ChatGPT, servo delle mie brame: l'AI consulente di bellezza

Tra i vari impieghi delle intelligenze artificiali, ce n’è uno che sta prendendo piede e a cui il Washington Post ha dedicato un articolo. Vale la pena segnalarlo: sempre più persone si rivolgono a sistemi come ChatGPT per ottenere una valutazione in merito al proprio aspetto fisico o in qualità di consulente di bellezza. Una pratica che, come non è difficile immaginare, porta con sé qualche rischio.

Consigli di bellezza? C’è chi chiede all’AI

Un po’ come una rivisitazione moderna dello specchio magico di Biancaneve, un chatbot è in grado di analizzare l’immagine caricata e di restituire un giudizio onesto (che con tutta probabilità non avremmo voluto davvero leggere). A differenza di quanto farebbero un amico, un parente o il partner, con il timore di ferirci, l’algoritmo se ne infischia della nostra sensibilità e ci sbatte in faccia ciò che pensa di noi, di quanto siamo attraenti o poco desiderabili, secondo i suoi standard.

All’occorrenza, può anche fornire consigli su come migliorare, suggerendo come intervenire sulla forma fisica e quali prodotti acquistare, dalle tinte per capelli ai trucchi, magari dopo averci chiesto qual è il budget a disposizione. Ad esempio, a qualcuno ha proposto di ricorrere alle iniezioni di botox.

Se da un lato questo può essere etichettato come un utilizzo quasi inevitabile dell’intelligenza artificiale, dall’altro impone una riflessione. Non si può infatti ignorare che i parametri di riferimento presi in esame dall’AI per esprimere un’opinione sul nostro corpo siano quelli che ha interiorizzato durante la fase di addestramento, con tutta probabilità acquisiti online in modo indiscriminato. Da lì al rischio di trovarsi a dover fare i conti con una sentenza al limite del body shaming il passo è breve.

Specchio, specchio servo delle mie brame