ChatGPT sfruttato per una nuova campagna phishing

Se è vero che ChatGPT ha aperto la strada a nuove e interessanti iniziative apprezzabili, è anche vero che questo strumento risulta alquanto pericoloso tra le mani di hacker e cybercriminali. In questo caso però, è bastato l’utilizzo improprio del suo nome per creare il panico online.

In tal senso, di recente Bitdefender ha scoperto una nuova campagna phishing che vede proprio il celebre chatbot come protagonista.

Si parla di un’email che indirizza le vittime verso una versiole fake di ChatGPT. Questa piattaforma fasulla va a offrire dei fantomatici servizi nel contesto della finanza, promettendo lauti guadagni con un investimento minimo di 250 euro.

Questo tipo di campagna phishing, al momento attuale, è particolarmente diffusa in paesi come Danimarca, Germania, Australia, Irlanda e Olanda.

Nonostante ciò, gli specialisti di sicurezza informatica consigliando di mantenere alta l’attenzione: presto, questo tipo di minaccia, potrebbe infatti colpire anche il nostro paese.

La nuova campagna phishing che propone una versione “fake” di ChatGPT

Il sito utilizzato per questa forma di attacco va a sottrarre non solo denaro alle vittime ma, potenzialmente, anche dati personali. Di fatto, sfruttando l’attenzione del pubblico rispetto a ChatGPT, questa forma di phishing risulta alquanto efficace.

Al di là della prudenza, oggi ancora più di ieri è importante dotare i propri dispositivi di adeguati strumenti di difesa. In questo senso, Bitdefender Antivirus Plus rappresenta una delle migliori soluzioni presenti sul mercato.

Stiamo parlando di un antivirus tra i più rinomati e affidabili del mercato che, nel contesto delle campagne phishing, offre delle soluzioni di prevenzione specifica.

Bitdefender, infatti, rileva e blocca pagine Web che sembrano affidabili ma che in realtà vengono utilizzate per sottrarre dati finanziari, come password o numeri di carta di credito.

A rendere ancora più interessante la proposta vi è poi l’attuale promozione che interessa questo antivirus.

Grazie al 60% di sconto sul prezzo di listino, è possibile ottenere tutta la protezione di Bitdefender Antivirus Plus spendendo appena 15,99 euro all’anno.

