ChatGPT si connette a Google Drive e registra le riunioni

ChatGPT si collega direttamente a Google Drive, Dropbox, OneDrive e altri servizi cloud. Ora può leggere i documenti e rispondere alle domande sui file. Può anche registrare le riunioni, trascriverle e suggerire cosa fare dopo. Questo aggiornamento trasforma ChatGPT in un vero assistente per il lavoro.

ChatGPT accede ai file su Google Drive, Dropbox, Box, Sharepoint e OneDrive

La cosa più interessante, è che non si devono più caricare i file uno per uno. ChatGPT va direttamente negli archivi cloud e trova quello di cui ha bisogno. Immaginiamo di chiedere “Qual è stato il fatturato della mia azienda nel primo trimestre dell’anno scorso?” e ChatGPT va a pescarlo direttamente dai fogli di calcolo. Oppure “Riassumi la strategia di marketing che abbiamo discusso nel documento del mese scorso” e lui trova il file giusto e fa una sintesi.

I collegamenti funzionano con Google Drive, Dropbox, Box, SharePoint e OneDrive. OpenAI assicura che il sistema rispetta tutti i permessi esistenti. ChatGPT vede solo quello che hai il diritto di vedere, niente di più.

La modalità di registrazione (Record mode)

La seconda grande novità è la modalità registrazione per le riunioni. ChatGPT può ora registrare meeting, sessioni di brainstorming o anche i propri monologhi, trasformandoli automaticamente in appunti strutturati. La funzione genera note con citazioni temporali e suggerisce automaticamente le azioni da intraprendere. Si possono anche convertire questi punti d’azione in documenti Canvas, lo strumento di OpenAI per progetti di scrittura e programmazione.

OpenAI ha anche introdotto dei collegamenti in beta per HubSpot, Linear e alcuni strumenti Microsoft e Google, per creare report di ricerca approfonditi attingendo sia da fonti interne che esterne.

La privacy

OpenAI ribadisce che i dati dei clienti Team ed Enterprise non vengono utilizzati per l’addestramento, mentre gli utenti Plus possono scegliere di non partecipare. Il sistema rispetta la gerarchia di controllo degli accessi dell’azienda, il che significa che ChatGPT può vedere solo i file a cui si ha già accesso. È un approccio sensato, ma che richiede comunque fiducia nella gestione della sicurezza da parte di OpenAI.

Per quanto riguarda le registrazioni, OpenAI specifica che l’audio viene cancellato dopo la trascrizione. Le sessioni possono durare fino a 120 minuti e la funzione è inizialmente disponibile solo per gli utenti ChatGPT Team su desktop Mac.