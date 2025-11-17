ChatGPT smette di usare il trattino lungo, come disattivarlo

ChatGPT aveva la pessima abitudine di mettere il trattino lungo, quel segno di punteggiatura che serve per includere gli incisi, un po’ ovunque. Ma questo dettaglio tradiva immediatamente chi aveva usato un chatbot per scrivere al posto suo. E la cosa peggiore? ChatGPT non riusciva a smettere di usarlo anche se richiesto espressamente.

OpenAI risolve il problema del trattino lungo di ChatGPT

Ovviamente molti hanno difeso il trattino lungo, sostenendo di usarlo da sempre, ben prima dei modelli di linguaggio. Ed è vero, il trattino lungo esiste da secoli ed è un segno di punteggiatura assolutamente legittimo. Ma il fatto che i chatbot lo usassero in modo compulsivo lo ha trasformato in un elemento sospetto, anche se non è mai stato una prova affidabile di testo generato dall’AI.

Il problema ha lasciato perplessa OpenAI per qualche tempo, poiché gli utenti non riuscivano a far smettere ChatGPT di usare il simbolo, anche quando glielo chiedevano espressamente. Ora, il CEO di OpenAI Sam Altman afferma che l’azienda ha risolto il problema. In un post su X, Altman scrive: Se dici a ChatGPT di non usare i trattini lunghi nelle tue istruzioni personalizzate, finalmente fa quello che dovrebbe fare , definendo l’aggiornamento una piccola ma felice vittoria . Una vittoria piccola, sì, ma significativa per tutti quelli che erano stanchi di vedere quel maledetto trattino ovunque.

Small-but-happy win: If you tell ChatGPT not to use em-dashes in your custom instructions, it finally does what it's supposed to do! — Sam Altman (@sama) November 14, 2025

L’azienda spiega in un post su Threads che ChatGPT sarà più bravo a non usare il trattino lungo se glielo si chiede tramite le istruzioni personalizzate nelle impostazioni di personalizzazione. Ciò significa che non eliminerà necessariamente il trattino lungo dai suoi output per impostazione predefinita, ma almeno si avrà un maggiore controllo sulla frequenza della sua comparsa.

Il trattino lungo sarà meno invadente, finalmente

Insomma, il trattino lungo non sparirà del tutto. E in fondo è giusto così, è un segno di punteggiatura utile, quando usato con criterio. Almeno adesso si può dire a ChatGPT di darsi una calmata… E per tutti quelli che hanno difeso il trattino lungo sostenendo che faceva parte del loro stile di scrittura da sempre, ora possono tornare a usarlo senza che nessuno li guardi male. Forse.