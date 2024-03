ChatGPT per studiare può avere conseguenze dannose

L’arrivo di ChatGPT ha subito suscitato un dilemma tra studenti e insegnanti. Da un lato, gli studenti hanno visto il chatbot come un modo per velocizzare i compiti e migliorare i voti. Dall’altro, ben il 98% degli insegnanti temeva truffe e imbrogli grazie all’IA, non fidandosi degli strumenti messi in campo per evitarli.

Di fronte a questa rapida ascesa dei chatbot, alcune scuole hanno preso la drastica decisione di vietarne completamente l’utilizzo, nel tentativo di arginare sul nascere i potenziali rischi di delegare totalmente lo studio e i compiti a un’intelligenza artificiale.

In realtà, è difficile impedire agli studenti di scrivere un file o risolvere equazioni di matematica con l’intelligenza artificiale. Lo strumento è facilmente accessibile e intuitivo da usare. Il professor Muhammad Abbas della National University of Computer and Emerging Sciences in Pakistan ha “osservato una crescente dipendenza acritica dagli strumenti di IA generativa tra i [suoi] studenti per vari compiti e progetti“. Ha quindi voluto scoprire se l’uso di ChatGPT potesse avere un impatto sugli studenti a vari livelli.

Usare ChatGPT per studiare non è una buona idea

Per studiare l’impatto di ChatGPT sugli studenti, il team di ricerca guidato da Muhammad Abbas ha sviluppato uno strumento di misurazione composto da 8 item. Le domande indagano la dipendenza da ChatGPT con frasi come “Uso ChatGPT per i miei corsi“, “Sono dipendente da ChatGPT per studiare” o o “ChatGPT fa parte della mia vita nel campus”.

La scala è stata poi somministrata a 494 studenti universitari in 3 momenti diversi nel tempo, con intervalli di 1-2 settimane. In questo modo è stato possibile raccogliere dati longitudinali sull’evoluzione nell’utilizzo di ChatGPT e sulle relative conseguenze a medio termine, come procrastinazione, perdita di memoria e performance accademiche.

Questo approccio metodologico consente di raccogliere i dati in modo logico e strutturato. Innanzitutto, vengono misurate le variabili relative al carico di lavoro, alla pressione temporale (le tempistiche concesse per completare un progetto), alla propensione alle ricompense e alla ricerca della qualità dei risultati.

Successivamente, attraverso la scala creata ad hoc, viene quantificato l’utilizzo di ChatGPT, per poi valutarne le conseguenze a breve termine. Il team di ricerca ha identificato tre principali effetti: la tendenza a rimandare gli impegni, la perdita di memoria e un calo nel rendimento scolastico.

Il ricorso eccessivo a ChatGPT può influire anche sulla memoria

Il primo risultato è abbastanza logico. Gli studenti che devono affrontare un carico di lavoro pesante e la pressione del tempo si rivolgono a ChatGPT più di altri. Probabilmente pensano che l’intelligenza artificiale consenta loro di rispettare le scadenze. D’altra parte, coloro che sono più sensibili alle ricompense lo usano meno. Ciò suggerisce che questi studenti hanno in qualche modo paura di essere “scoperti” a usare il chatbot. La sensibilità alla qualità del risultato non ha avuto alcuna influenza. Ma sono soprattutto i seguenti risultati a destare preoccupazione.

L’aumento dell’uso del ChatGPT è direttamente collegato a un livello più elevato di procrastinazione, a perdite di memoria più frequenti e a un calo dei risultati scolastici. In questo caso, l’AI ha l’effetto opposto a quello atteso. Il professor Abbas mette quindi in guardia dal “lato oscuro dell’uso eccessivo dell’AI generativa“. Non dimentica, tuttavia, che il suo studio ha comunque dei limiti.

La relazione tra l’utilizzo di ChatGPT e la procrastinazione potrebbe non essere univoca, ma bidirezionale. Piuttosto che affermare “l’uso di ChatGPT rende più probabile procrastinare“, è plausibile che siano gli studenti procrastinatori a rivolgersi maggiormente al chatbot. In altre parole, la procrastinazione potrebbe essere una causa della dipendenza da ChatGPT, non solo una conseguenza.

Muhammad Abbas è consapevole dei limiti dello studio e sta già pianificando ricerche future più approfondite. “A lungo termine, i miei obiettivi sono quelli di espandere quest’area di ricerca, esplorando con metodi sperimentali come l’uso massiccio dell’AI generativa impatti concretamente sui risultati degli studenti“. Anche altri ricercatori potrebbero essere interessati ad indagare le connessioni tra l’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale conversazionale e le capacità cognitive, o più in generale i processi di apprendimento.