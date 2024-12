ChatGPT supera i 300 milioni di utenti settimanali

ChatGPT ha appena superato i 300 milioni di utenti settimanali! Pazzesco se si pensa che ha raggiunto 200 milioni ad agosto. Ora siamo già qui a parlare di un altro traguardo clamoroso. Sam Altman, il grande capo di OpenAI, lo ha annunciato durante il DealBook Summit del New York Times.

Oltre 300 milioni di utenti settimanali per ChatGPT

Come ha dichiarato Altman: “Il nostro prodotto è esploso. Ora abbiamo più di 300 milioni di utenti attivi ogni settimana che mandano oltre 1 miliardo di messaggi al giorno a ChatGPT.” Un miliardo, sì. Un numero così grande che è difficile anche solo immaginarlo.

Forse il segreto del successo di ChatGPT sta anche nel fatto che OpenAI non si adagia sugli allori. Continua a lavorare per aggiungere nuove capacità al chatbot. Ad esempio, ha creato ChatGPT Search, un motore di ricerca AI che trova e riassume i risultati dal web (anche se a volte può sbagliare). Secondo uno studio del Tow Center for Digital Journalism della Columbia Journalism School, il motore di ricerca di OpenAI non è affidabile poiché spesso attribuisce i contenuti alla fonte sbagliata.

L’azienda di Sam Altman ha lanciato da poco anche una nuova interfaccia, che si chiama “Canvas” e che rende più facile modificare il codice generato. Diciamo che è la risposta di OpenAI agli Artifacts di Claude di Anthropic.

Il chatbot di OpenAI sta per invadere anche gli iPhone!

E non è finita qui. Apple sta integrando ChatGPT in Siri con iOS 18.2, che per ora è in versione beta. Questo significa che presto il chatbot di OpenAI è destinato a raggiungere un numero ancora maggiore di utenti.