ChatGPT: arriva la trascrizione audio per gli utenti Mac, la Record Mode

Quante volte sarà capitato di uscire da una riunione e rendersi conto di non aver capito nulla perché si prendendo appunti disperatamente invece di ascoltare? OpenAI ha appena risolto il problema con Record Mode, una nuova funzione di registrazione e trascrizione audio.

ChatGPT aggiunge la funzione di trascrizione audio per gli utenti desktop

Non ci si deve più dividere tra ascoltare e scrivere. Ora ChatGPT registra, trascrive e riassume le conversazioni, così si può partecipare attivamente. Record Mode è disponibile per gli utenti ChatGPT Plus su macOS. Registra sia l’audio del microfono che quello del sistema, genera una trascrizione completa e crea un riassunto intelligente con tanto di timestamp. Inoltre ChatGPT analizza il contenuto, identifica i punti chiave e organizza tutto in un formato che si può effettivamente usare. Perciò prende appunti e li rielabora in modo sensato.

Plus users, the mic is yours. Record mode is now available to ChatGPT Plus users globally in the macOS desktop app. https://t.co/xmReUOx473 — OpenAI (@OpenAI) July 16, 2025

La funzione di trascrizione audio ha un limite di 120 minuti per sessione. Dopo due ore, la registrazione si interrompe automaticamente e viene processata. Una volta terminata la registrazione, tutto viene caricato in un “canvas privato”, una sorta di documento strutturato dove si può rivedere trascrizioni e riassunti. L’audio originale viene eliminato dopo la trascrizione, quindi non ci si deve preoccupare che OpenAI conservi le conversazioni private.

OpenAI assicura che l’audio originale non viene salvato e che non viene utilizzato per addestrare i modelli. Ma c’è un “però”: se è stata abilitato l’opzione “migliora il modello per tutti”, OpenAI potrebbe comunque rivedere le trascrizioni per scopi di addestramento. Ma questa opzione si può disabilitare in qualsiasi momento. Gli utenti Enterprise, Edu e Team sono esclusi automaticamente dall’addestramento del modello, e gli amministratori possono disattivare completamente Record Mode dalle impostazioni.

Solo per gli abbonati a ChatGPT Plus (e solo su Mac)

Record Mode è disponibile solo per utenti Plus, Enterprise, Edu, Team o Pro, e al momento funziona esclusivamente su macOS. Niente Android, niente Windows, niente versione web.

C’è un dettaglio importante che OpenAI menziona quasi di sfuggita: in molti stati (e paesi) è illegale registrare le persone senza il loro consenso esplicito. L’azienda suggerisce di informare sempre i partecipanti che si sta registrando.

È un promemoria necessario perché è facile dimenticarsi che quello che per noi è un comodo strumento di produttività, per altri potrebbe essere una violazione della privacy. La tecnologia è neutra, ma l’uso che ne fate ha conseguenze legali reali.