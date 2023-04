ChatGPT sarà assistente per lo shopping su Zalando

Sono molte le piattaforme già al lavoro per integrare le potenzialità del modello IA su cui poggia ChatGPT nei propri servizi: tra queste c’è anche Zalando. Il colosso dello shopping legato ad abbigliamento e lifestyle ha annunciato in via ufficiale un progetto che ha proprio questa finalità. Presto sarà lanciata la versione beta di quello che viene definito un assistente di moda, accessibile attraverso le applicazioni mobile e via Web.

L’assistente di moda su Zalando: ChatGPT

L’obiettivo è sfruttare l’intelligenza artificiale per migliorare l’esperienza di scoperta e acquisto. La modalità scelta è quella della conversazione: i clienti saranno in grado di porre domande con un linguaggio colloquiale, ottenendo risposte utili per individuare gli articoli che cercano all’interno del catalogo. Il tutto con una dinamica intuitiva e naturale.

Un esempio? Come si legge nel comunicato giunto in redazione, sarà possibile chiedere Cosa posso indossare per un matrimonio a Madrid a maggio? e l’assistente di moda di Zalando capirà che si tratta di un evento formale, che tempo farà nella capitale spagnola in quel periodo e, di conseguenza, potrà fornire consigli mirati. Terrà in considerazione fattori come i marchi preferiti e le taglie. Di seguito le parole di Tian Su, VP Personalization and Recommendation di Zalando.

In Zalando, i nostri clienti sono sempre stati al centro di tutto ciò che facciamo. In qualità di leader dell’e-commerce di moda in Europa da 15 anni, abbiamo costantemente abbracciato le nuove tecnologie per migliorare l’esperienza di acquisto dei nostri clienti. Siamo entusiasti di sperimentare ChatGPT per aiutare i nostri clienti a scoprire ancora di più la moda che ameranno.

Il lancio della fase beta è previsto per la primavera. Tian Su anticipa inoltre l’arrivo di ulteriori novità legate all’impiego di ChatGPT per lo shopping, realizzate sulla base dei feedback ricevuti.