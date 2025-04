Che meraviglia: un robot che pulisce e lava i pavimenti e non ha bisogno di manutenzione

Fare le pulizie di casa non è certo l’attività più piacevole del mondo, ma con un robot aspirapolvere e lavapavimenti diventa tutto molto più semplice, divertente e rilassante. Il robot lavapavimenti e Aspirapolvere NARWAL Freo X Ultra è uno dei modelli più interessanti e sai perché? Perché funziona bene, non ha bisogno di grande manutenzione e ti può davvero cambiare la vita. Ora è in promozione su Amazon con il 32% di sconto e con un ulteriore sconto di 50€.

3 ragioni per scegliere il robot lavapavimenti e aspirapolvere NARWAL Freo X Ultra

Potenza di aspirazione 8200 Pa

Tecnologia DirtSense

Stazione base tutto-in-uno

Ottieni il coupon di 50€ sul Robot Lavapavimenti e Aspirapolvere NARWAL Freo X Ultra

Il robot NARWAL Freo X Ultra è un vero concentrato di tecnologia. Grazie alla tecnologia AI DirtSense rileva quando i pavimenti sono sporchi e quando sono puliti così da modificare l’intensità della pulizia fino a ottenere il miglior risultato possibile. Il suo design ergonomico ed estremamente sottile, unito alla tecnologia EdgeSwing, assicura una pulizia impeccabile anche sui bordi e negli angoli dove altri robot non riescono ad arrivare.

È un prodotto davvero meraviglioso che può contare anche sull’innovativa spazzola zero-grovigli grazie alla quale i peli degli animali domestici vengono raccolti senza che rischino di danneggiare il robot aspirapolvere.

E poi c’è la stazione base dalla quale il robot aspirapolvere e lavapavimenti non solo parte e ritorna per ricaricare la batteria, ma anche per svuotare automaticamente il serbatoio della polvere e per pulire, igienizzare e asciugare le testine del mocio. Insomma, è semplicemente indispensabile e completo.

Ideale per chi…

Cerca una soluzione completa e automatica per pulire pavimenti senza sforzo

Vuole un robot aspirapolvere che si prenda cura anche della pulizia del lavapavimenti

Desidera una pulizia efficiente e intelligente grazie ai sensori laser e alle funzionalità avanzate

Lo sconto del 32% unito al coupon da 50€ rendono l’acquisto del robot NARWAL Freo X Ultra davvero un’occasione unica.