Presto anche gli autovelox integreranno l'intelligenza artificiale

Funzionalità AI stanno prendendo piede nelle nostre vite e in ogni campo stanno, più o meno, influendo sulle nostre abitudini. Sembra proprio che presto arriveranno anche in ambito stradale. Infatti, stando a recenti notizie, pubblicate da molti quotidiani nazionali, gli autovelox integreranno l’intelligenza artificiale.

Sì, i tanto odiati apparecchi, utilizzati per il rilevamento della velocità dei veicoli e la sanzione di quelli che superano il limite imposto dal codice della strada, saranno in grado di adattarsi autonomamente alle circostanze del tratto stradale stesso. In sostanza, questi dispositivi potranno ridurre il limite di velocità in base a condizioni meteo, fondo stradale e altro.

Inoltre, le loro dimensioni permetteranno a diversi Paesi, in base alle leggi in vigore, di nascondere gli autovelox con intelligenza artificiale. Lo faranno tra cartelli di segnaletica stradale, pali dell’illuminazione e semafori. Questo per cogliere di sorpresa gli automobilisti che superano i limiti di velocità e per educare a uno stile di guida prudente e rispettoso della legge.

Gli autovelox con intelligenza artificiale sono già disponibili

Come riporta il quotidiano “la Repubblica“, gli autovelox con intelligenza artificiale sono già ai test in Spagna, Francia e Germania.

“La Spagna, comunque, non è la prima ad avere adottato l’Intelligenza artificiale per gli autovelox, già in Germania e Francia su alcune strade i limiti di velocità vengono gestiti dinamicamente. In Germania, per esempio, questo sistema ha contribuito a ridurre al minimo gli incidenti nelle ore di punta, mentre in Francia sono stati introdotti limiti di velocità variabili nelle aree soggette a improvvisi cambiamenti meteorologici, prevenendo gli incidenti causati da condizioni avverse”, si legge sul quotidiano nazionale.

Una notizia che sta preoccupando molti italiani. Infatti, diversi hanno già criticato i Tutor 3.0. Rispetto agli autovelox precedenti, grazie all’utilizzo di algoritmi sofisticati, molto prossimi all’intelligenza artificiale, riescono a identificare meglio i veicoli, anche quando le condizioni meteo sono avverse o viaggiano tra due corsie o in corsia di emergenza.

Ci aspettiamo che Google Maps, oltre a segnalare incidenti e Polizia, si aggiorni per integrare le nuove funzionalità degli autovelox con AI. In questo modo gli automobilisti sapranno in tempo reale qual è il limite di velocità su quel tratto stradale, in base alle circostanze.