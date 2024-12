Google Maps, arrivano le segnalazioni di incidenti di Waze

Waze e Google Maps, il matrimonio (quasi) perfetto. Quante volte capita di rimanere imbottigliati nel traffico o di imbattersi in un cantiere proprio sul più bello? Gli utenti di Google Maps, da oggi potranno contare su un alleato in più: le segnalazioni in tempo reale della community di Waze.

Grazie a questa novità, mentre si naviga con Google Maps si riceveranno allerte su incidenti, chiusure stradali, autovelox e molto altro. Tutte informazioni preziose raccolte dagli oltre 500.000 “rider” di Waze, sempre pronti a condividere ciò che vedono lungo il percorso.

Google Maps mostra le segnalazioni di incidenti inviate dagli utenti di Waze

Come riportato da 9to5Google, un utente di Reddit è stato il primo ad avvistare la funzione in azione, postando uno screenshot con il messaggio “Polizia segnalata davanti a noi“. Proprio come per le altre notifiche, potrete confermare o smentire l’avvistamento, in un gran gioco di squadra per mappare il traffico in tempo reale.

Insieme, ma non troppo

Sia chiaro, non stiamo parlando di una fusione tra le due app. Waze e Google Maps rimarranno separate, ognuna con le sue peculiarità e il suo pubblico di affezionati. Perché in fondo si sa, c’è chi non rinuncerebbe mai alle funzionalità esclusive di Waze e chi adora quelle di Google Maps.

Quello che cambia è il dialogo tra le due piattaforme. Una chiacchierata tra vicini di casa, uno scambio di informazioni utili per rendere i nostri spostamenti più facili e sicuri. Questa integrazione dimostra che le due app possono imparare molto l’una dall’altra e offrire il meglio di entrambi i mondi ai propri utenti.