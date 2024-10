Google Maps: Gemini, navigazione e Immersive View

L’azienda di Mountain View ha annunciato importanti novità per Google Maps. Il popolare servizio può essere sfruttato per trovare nuovi luoghi grazie all’aiuto di Gemini. È stata inoltre migliorata la navigazione, mentre Immersive View verrà presto esteso ad altre 150 città. Ci sono anche novità per Waze e Google Earth.

Gemini suggerisce luoghi da visitare

Google Maps ha superato i 2 miliardi di utenti mensili. L’intelligenza artificiale viene già usata per analizzare miliardi di immagini e i dati dei partner locali, oltre che per varie funzionalità. L’azienda di Mountain View permette ora agli utenti (inizialmente solo negli Stati Uniti) di chiedere aiuto a Gemini per visitare un luogo o ricevere suggerimenti sulle cose da fare.

È possibile ad esempio chiedere “cosa fare con gli amici di sera” per ottenere utili consigli. Il chabot può anche generare riassunti delle recensioni e fornire informazioni specifiche su un luogo (ad esempio se ci sono posti a sedere e se ha un’atmosfera tranquilla).

Altre importanti novità riguardano la navigazione stradale. È possibile esplorare il percorso prima di iniziare il viaggio, cercando le indicazioni stradali e toccando “aggiungi fermate“. Verranno mostrati i principali punti di riferimento, le attrazioni, i luoghi panoramici e i punti di ristoro.

Grazie alla navigazione stradale avanzata, gli utenti vedranno corsie, strisce pedonali e segnali stradali in modo chiaro sulla mappa. Inoltre verrà indicata esattamente la corsia tramite una linea blu. Verranno inoltre mostrate le interruzioni dovute alle avverse condizioni meteo.

Infine, Google Maps indicherà chiaramente l’edificio e l’ingresso in prossimità della destinazione, oltre ai parcheggi più vicini. Successivamente è possibile usare la navigazione pedonale, sfruttando anche Street View e la navigazione AR.

La possibilità di esplorare il percorso, di vedere le condizioni meteo e la guida all’arrivo saranno disponibili a livello globale questa settimana. La navigazione avanzata sarà disponibile inizialmente in 30 città dal mese di novembre.

A partire da questa settimana, Immersive View verrà esteso ad altre 150 città nel mondo. Immersive View for routes riceverà un aggiornamento per indicare un parcheggio o evidenziare una svolta complessa.

Altre novità riguardano Waze. Gli utenti potranno usare la funzionalità Conversational Reporting per segnalare ostacoli sulla strada, buche, incidenti e altro con la voce. Gemini comprenderà le parole e aggiungerà automaticamente il report sulla mappa. Al momento è disponibile solo in inglese.

In tutto il mondo verranno invece indicate sulla mappe le aree con scuole per avvisare il guidatore. Infine, Gemini è stato integrato in Google Earth e può essere sfruttato dagli urbanisti, ad esempio per trovare le zone in cui devono essere installate le stazioni di ricarica dei veicoli elettrici.