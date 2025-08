Ora Telefono Azzurro è raggiungibile anche via app

Non è un caso che Telefono Azzurro abbia scelto di lanciare le sue applicazioni proprio in piena estate. In questa stagione, che vede gli adulti finalmente tirare il fiato con le meritate vacanze e con le ferie ottenute dopo un intero anno di lavoro, i più piccoli rischiano di perdere i loro punti di riferimento e di trovarsi esposti ai pericoli, anche quelli provenienti dal mondo online.

Le applicazioni di Telefono Azzurro in download

L’obiettivo è proprio quello di tendere loro una mano, nel momento in cui le scuole sono chiuse e vengono inevitabilmente a mancare altre occasioni di aggregazione e supporto. Sono due le app rese disponibile nelle versioni Android e iOS. Eccole. I nomi scelti sono gli stessi dei numeri da chiamare.

L’impossibilità di far riferimento a educatori e insegnanti è un’insidia che si manifesta ogni anno in questo periodo. I ragazzi si richiudono in se stessi e sono maggiormente portati a rifugiarsi dietro a uno schermo. In questo modo diventano vulnerabili verso un mondo che nasconde diverse insidie . Sono le parole di Ernesto Caffo, fondatore e presidente di Telefono Azzurro, affidate alle pagine di iO Donna.

Le due applicazioni sono ovviamente state rese disponibili per il download gratuito. La prima, come già scritto, è 19696. Include link rapidi per effettuare la segnalazione di contenuti illegali e per avviare una chat via WhatsApp in cui chiedere aiuto.

Questo canale è specialmente indicato per chi non può parlare al momento del contatto, includendo anche persone con disabilità uditive o difficoltà nella comunicazione vocale.

La seconda, invece, è 116000 Bambini Scomparsi. Come si può intuire già dal nome, permette di segnalare la scomparsa di un minore, di inviare la posizione geografica e di accedere al network internazionale coordinato da Missing Children Europe.