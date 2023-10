Chelsea - Arsenal: dove vederla in TV e streaming

La giornata di Premier Legue prevede l’attesissimo derby di Londra tra Chelsea e Arsenal. La partita, in programma oggi 21 di ottobre, viene trasmessa in diretta TV da Sky. La Premier League, infatti, è un’esclusiva di Sky.

Per tutti gli appassionati, è possibile seguire le partite del campionato inglese grazie a Sky. Il calcio di inizio è previsto per le 18.30. La partita è visibile su:

Sky Sport Uno (201)

(201) Sky Go (per clienti Sky)

(per clienti Sky) NOW

Chelsea – Arsenal è il big match della 10° giornata di Premier League

Il Chelsea è partito male e galleggia oggi a metà classifica mentre l’Arsenal è appena ha iniziato il campionato molto bene ed ha la possibilità di conquistare la prima posizione con una vittoria. Il big match che vede coinvolte le due squadre di Londra è, quindi, quanto mai interessante.

Una vittoria del Chelsea potrebbe rappresentare l’occasione giusta per i “blues” di rilanciarsi mentre una vittoria dell’Arsenal potrebbe essere il giusto trampolino di lancio per vivere una grande stagione, alla ricerca del titolo della Premier League che manca da molto tempo. Come sottolineato in precedenza, Chelsea – Arsenal è trasmessa da Sky, come parte del pacchetto Sky Calcio.

