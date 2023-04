Come vedere Chelsea-Real Madrid in streaming (Champions)

Chelsea-Real Madrid in campo allo Stamford Bridge per il ritorno dei quarti di finale in Champions League. Il pubblico di casa proverà a spingere i Blues verso un’impresa: ribaltare il 2-0 dell’andata, maturato al Santiago Bernabéu in favore dei Blancos. La vincente incontrerà in semifinale una tra Manchester City e Bayern Monaco. Il fischio d’inizio è in programma per le ore 21:00 di martedì 18 aprile, con la possibilità di vedere il match in streaming.

Champions League: guarda Chelsea-Real Madrid in streaming

Gli spagnoli hanno già ipotecato il passaggio del turno grazie ai gol di Benzema e Asensio, ma attenzione al desiderio di riscatto degli inglesi sotto la nuova guida Lampard degli inglesi, che potrebbero scegliere proprio questo appuntamento per ribaltare le sorti di una stagione fin qui deludente.

I tifosi e gli appassionati del grande calcio internazionale possono guardare la partita in diretta streaming su Sky e NOW con la telecronaca in italiano.

Così i due allenatori, Lampard e Ancelotti, dovrebbero schierarsi all’ingresso in campo: ecco le probabili formazioni al fischio d’inizio.

Chelsea (3-4-3): Kepa, Fofana, Thiago Silva, Badiashile, James, Kanté, Fernandez, Chilwell, Sterling, Havertz, Joao Felix;

Real Madrid (4-3-3): Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Camavinga, Valverde, Kroos, Modric, Rodrygo, Benzema, Vinicius Jr.

Come vedere la partita dall’estero

Anche chi si trova all’estero, può guardare Chelsea-Real Madrid con telecronaca in italiano. È ciò che consente la portabilità transfrontaliera della piattaforma. Attenzione però al fattore sicurezza, se la connessione avviene attraverso reti aperte o condivise, come quelle degli alberghi.

In tal caso, per la protezione di dati e privacy, si suggerisce l'utilizzo di una soluzione dedicata come quella di NordVPN

