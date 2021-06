Chia: garanzia ridotta per gli SSD di PNY

Il mining delle criptovalute comporta un eccessivo consumo di corrente e quindi un aumento delle emissioni di CO2. Chia viene invece considerata una moneta digitale green perché sfrutta lo spazio libero sulle unità di archiviazione, invece della GPU. Ciò ha avuto tuttavia conseguenze negative per il mercato degli SSD e alcuni produttori hanno dovuto ridurre la durata della garanzia.

PNY riduce il valore TBW per colpa di Chia

In seguito all'incremento di valore dei Bitcoin si è verificata una corsa all'acquisto delle schede video. In poco tempo le GPU più potenti sono praticamente scomparse dal mercato, in quanto i produttori non riuscivano a soddisfare la domanda. Il mining di Chia richiede invece l'installazione di un software che sfrutta lo spazio libero su hard disk o SSD.

Quanto successo per le GPU è accaduto anche per le unità a stato solido: disponibilità ridotta e prezzi elevati. PNY ha quindi deciso di modificare la sua offerta, in particolare quella della serie XLR8 CS3030. Il produttore ha confermato che la novità è correlata all'incremento della domanda e alla carenza di memorie flash NAND.

In precedenza gli SSD della serie XLR8 CS3030 erano disponibili con capacità di 250 GB, 500 GB, 1 TB e 2 TB. Recentemente è stata aggiunta anche la capacità di 4 TB. Ciò potrebbe spiegare il motivo per cui PNY ha ridotto il valore TBW (terabytes written), ovvero il numero di terabyte che possono essere scritti prima di possibili malfunzionamenti. Il produttore ha probabilmente scelto memorie flash NAND QLC, invece delle precedenti TLC.

Le nuove memorie flash e quindi i nuovi valori di TBW sono probabilmente riferiti agli SSD venduti dopo il 17 maggio. La garanzia rimane comunque di cinque anni. Per gli utenti normali non cambierà nulla perché la soglia dei TBW verrà sicuramente raggiunta dopo questo periodo di tempo. Gli utenti “farmer” che volevano usare gli SSD di PNY per generare la criptovaluta Chia dovranno invece trovare una soluzione alternativa, in quanto la soglia dei TBW verrà raggiunta in poche settimane.