“Chiamarla Pippo una password era troppo difficile? Manco fosse il computer della NASA…”

Questa frase l'avrete sentita durante una telecronaca olimpica di questi giorni, diventata rapidamente “meme” per il fuorionda colto in diretta dove il giornalista si chiedeva il perché di una password tanto complessa quando sarebbe bastato il classico “pippo” per mettere tutto al sicuro. Una frase che suona cacofonica di per sé stessa, ma che nelle ore dell'attacco che ha messo sotto scacco la Regione Lazio suona ancor più fastidiosa per chiunque abbia un minimo di conoscenza in tema di sicurezza informatica.

Sicurezza informatica per tutti

Il corso che Udemy sconta in queste ore dell'83% sarebbe particolarmente utile a tutti coloro i quali hanno capito che una password semplice non è più accettabile, ma ancora non sanno il perché. Si tratta infatti del corso di “Sicurezza Informatica e Cyber Security per principianti“, dove “principianti” non significa certo “newbie”. Basti leggere gli obiettivi del corso, il cui costo è di appena 14,99 euro:

Analizzare il Traffico di una Rete

Configurare un Firewall

Installare e Configurare un Sistema IDS/IPS

Utilizzare Soluzione di Endpoint Protection

Simulare Scenari Complessi con GNS3

Configurare e Impostare un ProxyS Server

Gestire i LOG tramite un SIEM

Proteggere la Rete utilizzando un NAC

Ingannare gli Attaccanti utilizzando un Honeypot

Creare Semplici Script con Powershell

Effettuare l'Hardening di un Sistema Linux

Creare un Laboratorio di CyberSecurity avanzato

Studiare la Cyber Security può sembrarti qualcosa di complesso, ma non preoccuparti: ho ideato un percorso che, partendo dalle Basi ti condurrà verso i concetti più avanzati e complessi. La Sicurezza Informatica deve tener conto di tutti i possibili Vettori di Attacco ad una Rete e perciò gli argomenti che affronteremo saranno molteplici. Partiremo dall'Analisi del Traffico di Rete che ci permetterà di comprendere come i Pacchetti fluiscono all'interno dei dispositivi e quali sono i protocolli maggiormente utilizzati. Seguirà la parte di FIREWALLING: il firewall perimetrale è spesso il primo elemento di protezione di una rete e quindi è fondamentale conoscerlo bene. Passeremo poi alla parte di IDS/IDP/HIDS che ci permetterà di anticipare, rilevare e bloccare molteplici attacchi. E poi tanti altri argomenti.

Un corso completo, insomma, per avere sotto gli occhi le basi della sicurezza e per acquisire consapevolezza sul perimetro di un tema tanto vasto e complesso. Il tutto si articola in ben 16 ore di videolezioni on-demand ed una serie di risorse da scaricare. 14,99 euro per mettere un piede in quel che il mercato sta chiedendo alle nuove figure professionali: sicurezza.

Torniamo dunque alla domanda di partenza: “Chiamarla Pippo una password era troppo difficile? Manco fosse il computer della NASA…“. Ebbene si, le password devono essere complesse, non solo alla NASA. Perché altrimenti si vanifica il lavoro di tutti coloro i quali configurano reti, proteggono gli accessi, gestiscono i server e lavorano quotidianamente per tenere al sicuro dati, informazioni e persone.