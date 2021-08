Regione Lazio, un criptolocker ferma le vaccinazioni

Il servizio di prenotazione dei vaccini nella Regione Lazio è temporaneamente fermo per quello che la Regione stessa indica come un “attacco hacker“. Non si sa molto di più in questo momento, se non che da ore il siti correlati (sia quello della regione, sia il portale sulle vaccinazioni) sono fermi e non raggiungibili.

Regione Lazio, guai dal ransomware?

Tutto quel che è noto sapere in questo momento è quanto trapela dalle agenzie, mentre i tecnici stanno presumibilmente lavorando per un rapido ripristino della situazione: il rischio, infatti, è che il blocco dei sistemi possa portare a successivi rallentamenti della campagna vaccinale nella Regione.

È in corso un attacco hacker al ced regionale. Sono in corso tutte le operazioni di difesa e di verifica per evitare il potrarsi dei disservizi. Le operazioni relative alla vaccinazioni potranno subire rallentamenti. Ci scusiamo per il disagio indipendente dalla nostra volontà. — Regione Lazio (@RegioneLazio) August 1, 2021

I problemi sono stati segnalati in mattinata, ma con il passare delle ore è stato chiaro che il problema fosse grave e non destinato a risolversi rapidamente. Secondo quanto carpito dall'agenzia AGI, il problema sarebbe in un ransomware di tipo criptolocker, il che potrebbe legare il recupero eventuale di dati e sistemi soltanto a seguito di ripristino da backup o pagamento di riscatto. Resta il fatto che dati sensibili potrebbero essere entrati in possesso di utenze ben intenzionate a monetizzarne il valore in qualche modo.

Dalla Regione non giunge conferma su cause, movente e conseguenze potenziali. Le uniche parole sono quelle del Presidente della Regione:

Da stanotte è in corso un pesantissimo attacco hacker contro sistemi informatici LazioCrea che gestiscono prenotazioni vaccini.

Un fatto gravissimo, blocca un servizio fondamentale. Ci scusiamo con i cittadini per gli inevitabili disservizi.