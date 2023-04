Chiamata senza risposta: come proteggersi da questa truffa

In queste ultime settimane si sta diffondendo una truffa telefonica molto pericolosa tra gli utenti. Forse è capitato anche a te di ricevere una chiamata senza risposta da un numero sconosciuto o strano, senza poi riuscire a richiamare. Fai molta attenzione perché spesso dietro queste chiamate si nascondo cybercriminali esperti.

Il loro obiettivo è quello di incuriosire la vittima tempestandola di telefonate alle quali non riesce a rispondere o, non appena risponde, cade la linea. La curiosità o lo sfinimento spinge il povero malcapitato a richiamare per capire chi sia. Questa azione lo trasforma in una vittima perché queste telefonate addebitano costi elevati.

Spesso si nascondono anche abbonamenti premium che l’utente scopre solo dopo essere stato depredato di somme importanti di denaro. Ecco perché è indispensabile conoscere queste tipologie di truffe e agire di conseguenza. Ma cosa è necessario fare per proteggersi dalla famigerata chiamata senza risposta?

Probabilmente occorre risalire alla causa del problema: una fuga o un furto di dati. Il problema è che navigando online ci dimentichiamo di essere osservati costantemente e così finiamo per fornire a nostra insaputa dati sensibili come il nostro numero di telefono cellulare. Crittografa tutte le tue informazioni con NordVPN, oggi in offerta al 63% di sconto.

Chiamata senza risposta: la truffa dalla quale devi proteggerti

Oltre a una buona VPN, che evita a chiunque di essere tracciato e fornire così dati sensibili ai cybercriminali e ai tracker sul web, esistono anche alcune sane abitudini per proteggersi dalla truffa della chiamata senza risposta. Nell’elenco che segue troverai alcuni consigli molto utili per non cadere vittima di questa pratica scorretta e pericolosa.

Non richiamare mai numeri di telefono sconosciuti, soprattutto quando il prefisso non è quello italiano (+39). Se il mittente ha urgenza di sentirti stai tranquillo che richiamerà sicuramente e ti lascerà il tempo di rispondere.

Controlla il prefisso del chiamante e verificalo con quelli segnalati dall'Interpol come i principali colpevoli di questa truffa: +373 Moldavia, +383 Kosovo e +216 Tunisia.

Vai sul portale di Agcom e verifica il numero di telefono che continua a chiamarti senza rispondere per capire se è iscritto al Registro degli Operatori di Comunicazione.

Registrati al Registro delle Opposizioni per ridurre le chiamate Call Center.

Installa Truecaller l'app di Caller ID e Spam Blocking.

Proteggi la tua privacy con una VPN come NordVPN.

