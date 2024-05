Chiamate spam: evitale con questo servizio

La piaga delle chiamate spam sta raggiungendo livelli intollerabili. Oggi, con la facilità con cui i nostri dati personali vengono raccolti e venduti, i pericoli sono più grandi che mai. Spesso condividiamo informazioni sensibili senza rendercene conto, semplicemente accettando le condizioni su vari siti web. Questi dati, apparentemente innocui, sono una miniera d’oro per truffatori e aziende senza scrupoli. Molti servizi online gratuiti nascondono dietro la loro facciata un predatore in cerca dei nostri dati personali.

Fortunatamente, ci sono soluzioni innovative che ci permettono di riprendere il controllo sui nostri dati. Incogni è una di queste. Questa piattaforma offre un servizio che permette la completa eliminazione delle informazioni personali dalla rete.

Recentemente, ha lanciato il “Family & Friends Plan“, un piano pensato per proteggere i dati di gruppi e famiglie. La buona notizia? Al momento, sia l’opzione individuale che il piano per famiglie sono disponibili a metà prezzo. L’abbonamento annuale ora costa solo 15,49€, un prezzo veramente ridicolo se pensi a quanto sia importante la tua privacy.

Evita le chiamate spam con Incogni

In che modo Incogni rimuove i nostri dati? Automazione totale! Fa tutto da solo, in pratica. Noi dobbiamo soltanto attendere il risultato finale. Una volta identificata e contattata la società in possesso dei nostri dati personali, ne chiede la cancellazione sulla base delle leggi attuali sulla protezione dei dati. L’unica cosa che dobbiamo fare è fornire la nostra identità a Incogni.

Il bello è che gli utenti saranno sempre aggiornati sull’andamento delle richieste. Potranno monitorare tutto tramite il pannello di controllo dedicato, che permette di seguire ogni passaggio della procedura.

Siccome gli utenti sono quasi tutti sulla stessa barca, l’abbonamento a Incogni dovrebbe riguardarli. In fondo, la privacy va protetta a tutti i costi. Questo discorso vale ancora di più per tutti coloro che frequentano assiduamente i social media, ma anche per chi non ne più delle chiamate spam continue. Meglio, quindi, approfittarne adesso che l’abbonamento costa la metà.